108大學多元入學方案說明會 台東場爆滿

2018年11月17日 18:50 旺報 簡立欣

大學招聯會今年從10月下旬開始，陸續在北、中、南、東舉辦4場「108 學年度大學多元入學方案全國家長/學生分區說明會」，場場爆滿，今天(17日)在台東高中畫下句點，台東高中校長蔡美瑤也應邀致詞。

由於108學年度起學測考科改為自由選考，大學繁星推薦、個人申請的入學管道不再使用學測5科總級分，改以「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」取代總級分做超額篩選，有家長擔心一次變化太大，沒有落點預測可供參考。

招聯會執行秘書戴念華說明，個人申請第一階段用學測成績篩選，了解學生是否有進入大學學習的基本能力，因為各大學校系有不同的教育目標、特色與發展，所以各校系在第二階段甄試過程，希望看到學生多元表現，以了解學生是否適合就讀該校系。

就理念而言，不希望學生依照成績來選填志願，而依照興趣、性向選擇校系，考招方式微調上路的第一年，招聯會理解學生及家長在僅有6個志願的情況下，擔心沒有過去經驗可供參考，而必須冒風險選填志願的心情。

為了避免沒有對照基礎導致家長不放心，大考中心公布考生成績時會同步提供「科目組合級分人數累積百分比」，讓考生知道自己在科目組合中的相對位置，作為申請校系的參考。

回到初衷，調整學測5科必考改為自由選考，調降各大學使用學測科目，參採至多4科，是為了回應高中端強烈的要求，緩減考生應考壓力、引導學生適性發展，希望打破過去五科必考分分等值、學生無法適性學習的情形，讓學生可以按照興趣、性向去選考學科、選填校系、適性學習，不鼓勵將分數極大化利用，也不鼓勵由落點預測去填選志願。

戴念華提醒，過去的落點預測均以學測成績為考量，容易受當年度選填人數的影響，進而影響一階篩選的級分，未來少子化的現象加劇，不準度會更大，因此學生填選志願還是要以個人志趣為主，參考校系的選才條件，並盡量朝該方向準備才是上策。

另外，花東地區家長們也相當關心未來建置學習歷程檔案，是否會淪為軍備競賽，不利偏鄉弱勢學生。招聯會澄清，會出現這些誤解是因為不了解學習歷程的蒐集過程及標的所致，因為學習歷程檔案有上傳數量的限制，並且以蒐集學生在高中的學習活動為主，經學校老師的輔導及認證下，1學年蒐集的多元表現是10件，高中3學年總共30件，每學期上傳3件學習心得、課程的學習成果，3年最多18件。

而二階甄試書審時，大學端只會看到考生從學習歷程中，勾選上傳給大學系組看的資料，多元表現10件、課程表現、學習心得3件，以呈現學生在高中階段的學習活動為主。

至於偏鄉資源不足、開設多元選修的課程受限，未來學習資料庫也會呈現這種現象；都會型高中資源豐富，可能開十多門選修課，在學分數的限制下，每個人真正可以修到最多到三到四門課程，然偏鄉的小校，可能只能開3門課，但是若有個偏鄉的學生3門都修，相較之下一個學生20門課中挑3門修習，與一個學生只有在3門課中3門課全選，評量上可以呈現出學生的積極性。

招聯會強調建置學習歷程檔案資料庫，對大學招生而言，是將目前已經在做的書審進化，提供一個介面讓學生上傳審查資料的系統，提高公平與求信賴度，不用擔心因為偏鄉弱勢，而有不公平的問題。

(旺報 )