羅家英獻唱「唐三藏主題曲」 苑瓊丹黑白點時尚俏皮

香港綠葉巨星苑瓊丹、羅家英走紅毯。（圖／記者廖映翔攝）

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中時電子報
／綜合報導

第55屆金馬獎今（17日）晚在台北國父紀念館登場，香港綠葉巨星羅家英與苑瓊丹受邀來台頒獎，兩人一同走星光大道，苑瓊丹穿上黑裙白點加上貝雷帽十分俏皮。羅家英曾在「齊天大聖東／西遊記」演出唐三藏，他也在紅毯受訪時唱出唐三藏的超煩主題歌〈only you〉。

苑瓊丹穿上流行黑白點點裙搭貝雷帽俏皮登場。（圖／記者廖映翔攝）

金馬55主視覺海報特別強調「相對於電影，人人都是配角」，以及「每個配角在他的領域，都是不可或缺的主角」等概念。特地請來90年代在大銀幕上認真搞笑的苑瓊丹與羅家英。苑瓊丹身穿這兩季都流行的黑白點點裙，搭上貝雷帽俏皮出場，相當有個人特色。羅家英則是獻唱「唐三藏主題曲」，十分經典。

苑瓊丹曾在「逃學威龍」、「威龍闖天關」、「武狀元蘇乞兒」、「唐伯虎點秋香」、「九品芝麻官」、「食神」都有搞笑的演出。

羅家英獻唱唐三藏的超煩主題歌〈only you〉。（圖／翻攝自friday影音）

羅家英曾獲金馬獎最佳男配角，並在周星馳喜劇「凌凌漆大戰金鎗客」、「齊天大聖東／西遊記」有經典演出。羅家英今年還特別演出台灣電影「切小金家的旅館」，勾起不少影迷的回憶，兩人也成為本屆的一大亮點。

(中時電子報)

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