推老媽媽逛花博竟卡溝 8旬婦當場飛摔腦震盪 家屬怒提擬提國賠

2018年11月17日 18:52 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台中花博在11月3日盛大開幕，但后里馬場園區日前傳出有遊客受傷，1名80多歲的老太太坐輪椅被推著逛園區時，輪椅被石板路面的空隙卡住，導致8旬的老太太當場飛出慘摔，經送醫後發現腦震盪，目前住院觀察中。老太太兒子氣憤地說，砸這麼多錢辦大活動，無障礙設計竟然如此不周全，不排除提國賠。

蘋果報導，陳先生一家15日帶著80多歲的老太太，從雲林搭高鐵到台中逛花博，一家人在后里馬場園區參觀完準備離開時，老太太坐著輪椅由看護推著經過一處石板廣場，輪椅突然被卡住，導致她當場飛出去面不朝下摔到在地，送醫檢查後發現有腦震盪，面部也有多處擦挫傷，仍住院觀察中。老婦兒子表示，花博有很多遊客參觀，使用輪椅的民眾也不少，公共設施有安全疑慮就該趕快改善。帶老母親出遊卻讓她受傷住院，陳先生坦言很心痛不捨，所幸媽媽狀況已有改善逐漸好轉，但他不滿市府致今仍漠不關心，無人慰問，保險公司雖昨天就接洽談理賠，但他不排除提出國賠。

台中花博發言人黃意涵回應，先前發生意外的石板廣場，是當初馬場建立時，為呈現古代馬車使用馬路情境，才特地使用石板鋪設建造，園區將儘速施工改善，避免類此情形再度發生，改善措施完成前，也會派出工作人員在現場提醒，防止民眾再發生意外。

(中時電子報)