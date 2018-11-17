年輕型男嘴太厲害 陸配熟女200萬飛了

陳姓陸配遭自稱「林海山」的歹徒詐騙200萬元。(林郁平翻攝)

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歹徒偽造「恆大集團方案介紹書」，聲稱可立即獲利。(林郁平翻攝)

37歲陳姓陸配今年9月被一名自稱「林海山」的年輕型男加為臉書好友，雙方進一步用LINE聯繫，對方自稱是香港房地產投資經紀人，平常工作忙碌無暇交友，所以想在網路上找人聊聊天，分享投資資訊和賺錢機會。

陳女在「林海山」每天照3餐噓寒問暖和幽默的談吐下，逐漸解除心防，兩人就這樣互動了1個多月，某日「林海山」忽然問陳女想不想賺大錢，並傳了一份偽造的「恆大集團方案介紹書」，聲稱公司面臨危機，為了挽回投資人的信心，緊急規劃了讓高階主管申請房地產認購權的方案，並開放海外客戶參與投資，下訂後立刻現賺投資案總額5800萬元的10分之1。陳女原本對超高投報率心生疑慮，卻禁不住對方舌燦蓮花百般遊說，終於陸續匯款43萬6000元港幣、約臺幣200萬元至對方戶頭，結果1毛錢都沒回本，對方就人間蒸發，始知遭詐報警。

此外，今年4月間，一名29歲林姓女部落客，在「17直播平臺」認識一名暱稱「宋慧喬」的男子，對方邀請林女參與銷售點數投資，聲稱每3個月可分紅1次，可獲得投資金額7-8%的利潤。林女不疑有他，匯款150萬元給對方，之後對方百般推諉又避不見面，才發現自己被騙了。

刑事局統計，今年1至10月假投資案件數有逐步上升的趨勢，其中更有6成是透過網路誘使被害人投資，許多民眾在臉書、直播平臺，甚至網路遊戲中被歹徒搭訕，在各種利誘甚至感情攻勢下誤入假投資陷阱，被害族群則以高中（職）畢業的青壯年男性為最大宗。

刑事局表示，過去的假投資詐騙發生在認識的人之間居多，但今年卻以網路為主，投資標的更包含虛擬貨幣（比特幣、以太幣、龍博幣等）、房地產、遊戲點數甚至賭博競技等，被害人男性略多於女性，30至49歲具經濟能力的青壯年最多，24至29歲及50至59歲者亦不在少數。歹徒聲稱協助進行投資，還會偽造獲利的網站或其他書面證明以取信於被害人，實際上收錢後並未真正購買產品，大量吸金後消失無蹤，讓被害人血本無歸。

(中時 )

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