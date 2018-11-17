十年淬鍊清泉溫泉館迎賓 丁松青神父感動懷舊

2018年11月17日 19:01 中時 邱立雅

新竹縣五峰鄉鄉長靳邦忠（左）與丁松青神父兩人率先試泡，成為清泉溫泉最佳代言人。（邱立雅翻攝）

新竹縣五峰鄉清泉溫泉館閒置10年，經五峰鄉公所化被動為主動，著手整修、規畫營運，終於以嶄新姿態再次現身，將在18日正式開館。鄉長靳邦忠邀請清泉天主堂的丁松青神父一起現場踏勘，兩人還忍不住下水試泡，丁松青神父感嘆：「終於找回以前的感覺了。」

在夜幕籠罩中，靳邦忠與丁松青神父閒適的浸泡在溫泉裡，遠眺對岸山頭的清泉天主堂，靳邦忠笑說緊鄰上坪溪的池畔夜景，再加上清泉一號吊橋的迷人燈火陪襯，一點都不輸溫泉飯店。

丁松青神父則說清泉温泉是他40多年来洗滌塵憂最好的療劑，但可惜近10年來都沒辦法享受泉水，讓他非常遺憾，而且眼看附近的商家，—間間凋零關閉，他也覺得蠻憂傷，如今清泉溫泉館再次啟動營運，而且清泉一號吊橋也將開通，希望能為當地帶來新的希望。

享有盛名的清泉溫泉會館命運多舛，2004年因艾利颱風重創，之後雖重新開館，但因原建物老舊，湧泉被颱風侵襲移位，加上原溫泉設備容量已不符遊客需求，99年又在歇業，之後雖多次啟動再營運計畫，但始終未能如願。

靳邦忠自7月份代理鄉長上仼以來，陸續有9間業者現場參觀，每位提出意見皆大同小異，不外乎內部原始設計不符合温泉營運，且機具老舊經營效益不大，故均無後續回應；靳邦忠認為這樣下去不行，決定化被動為主動，由公所自行營運，針對室内湯屋跟室外大衆池、相關機具操作、維修、管理與室內裝潢設計等部分，充分溝通研究後，直接動工改善，終於呈現嶄新的面貌，預計18日將開館試營運。

清泉溫泉於日治時期1913年，由駐地的日本警員發現並加以開發，舊名為井上溫泉，當時以「溫泉試浴」名列新竹八景之一；1918年，開闢由新竹經竹東、上坪等地到井上的井上道路（現縣道122號），提升交通之便利性。清泉溫泉水色清澈，無色無味，可飲用，泉溫約43-48℃，酸鹼值約pH6.6-6.7，含碳酸氫根離子約1172ppm，鈉離子約491ppm，屬於中性碳酸氫鈉泉。

(中時 )