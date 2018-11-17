民進黨青年部公布返鄉投票影片 呼籲用行動守護價值與家鄉

友善列印
中時

選戰倒數一週，民主進步黨青年部今公布《守護價值 守護家鄉》返鄉投票影片，呼籲青年返鄉投票。民進黨青年部主任何孟樺表示，青年部希望更多青年朋友可以站出來，用行動為自己的價值與家鄉發聲。

何孟樺表示，青年朋友們一直都是國家前進的動力，從美麗島、野百合、野草莓到太陽花學運，都是不同世代的青年，衝撞過去的不合理、不公平與不正義，願意在關鍵的時刻站出來，推動台灣前進。

何孟樺提到，民進黨沒有忘記大家對我們的盼望，也許執政這兩年多，腳步有些顛簸、有些迂迴，但會更加努力，爭取成為青年朋友們的基本盤，如同蔡英文總統向大家保證的「我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。

何孟樺表示，今年的選舉，與以往不同的地方，就是境外網軍海量攻台的訊息戰，在網路社群媒體製造、傳播假消息，企圖影響台灣選舉。外來勢力正利用台灣言論自由的保障，來打擊民主的公眾意見，摧毀台灣的民主。她呼籲，民主價值得來不易，身為台灣的一份子，不該再保持沈默，投的這一票，是捍衛台灣民主自由的價值，也是要確保未來我們還可以自由的選擇。

何孟樺強調，每一次的選舉，都是決定自己與台灣的未來；每一票的決定，都會讓台灣不一樣。我們希望帶領台灣這艘船的舵手，不應該是嫌棄自己家鄉、嫌棄自己國家的人，我們需要的是懂得珍惜民主自由價值、與台灣朝著進步方向前進的人。希望青年朋友返鄉投的這一票，可以選擇願意與青年世代一起前進、一起努力守護我們的家鄉與價值的候選人。

(中時 )

吳敦義「母豬說」失言 府：吳… 高雄》鳳山自辦造勢湧9萬人 韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。