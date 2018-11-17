捍衛彰化小吃！温芝樺呼籲防範非洲豬瘟入侵

彰化縣議員候選人温芝樺（中），呼籲彰化鄉親一起努力防堵豬瘟，為大家的健康安全把關。（吳敏菁翻攝）

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中時

吳敏菁／彰化報導

中國非洲豬瘟蔓延，選戰倒數7天各候選人無不使出渾身解數博取版面。彰化縣議員候選人温芝樺深怕選舉新聞蓋過非洲豬瘟相關訊息，呼籲彰化鄉親一起努力防堵豬瘟

，為大家的健康安全把關。

近日中國非洲豬瘟疫情嚴重，日本也爆發豬瘟，選舉日將近，温芝樺呼籲大家要隨時注意豬瘟的相關資訊，温芝樺提醒鄉親，如果有親朋好友要從中國回台投票，或從日本旅遊返國，請對方千萬不要帶任何豬肉產品回台灣，以免病毒不慎擴散。

温芝樺表示彰化的小吃如肉圓、爌肉飯、肉羹等等，都是彰化在地鄉親及各地遊客的最愛，所選用的食材也都使用國產豬肉，這次中國非洲豬瘟爆發，再加上日本地區也傳出豬瘟，這兩處都是國人最常前去旅遊的地方，倘若因為國人心存僥倖、大意或疏忽，攜帶來自中國或日本的肉類產品返台，可能成為致命傳染源，若導致疫情發生

，台灣20年防疫努力將功虧一簣，更再度重創養豬產業，也會造成民眾恐慌拒吃豬肉

。果真如此，那彰化的各項特色小吃就將面臨無人光顧的窘境，後果堪憂。

彰化縣議員候選人温芝樺街頭拜票同時，強烈呼籲大家一定要告知親朋好友，千萬不要購買中國和日本的任何豬肉產品，並且帶回台灣，捍衛彰化小吃，防堵豬瘟，你我一起來努力。

(中時 )

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