日岐阜傳豬瘟疫情 養豬業者人心惶惶

2018年11月17日 19:11 中時 黃菁菁

日本岐阜市畜産中心公園16日發現有豬隻感染豬瘟後，當日內已將所有飼養的21隻豬撲殺、掩埋，且進行了消毒。該園區今年9月下旬在離豬舍數百公尺處，曾發現2隻感染了豬瘟的野豬屍體，那是日本26年來首度發現豬瘟疫情，時隔兩個月連飼養的豬也傳出疫情，使縣內的養豬業者無不人心惶惶，擔心疫情會擴大。

岐阜市表示，9月18日曾在該園區離豬舍約400公尺處發現1頭死野豬，9月21日則在離豬舍約200公尺處的小河裡發現另一頭死野豬，周邊也發現野豬入侵園內的形跡。縣政府表示，這次的豬野可能是經由入侵園區的野豬感染的，目前尚未查明感染源。

岐阜市政府強調，已採取萬全的防疫對策，在發現死野豬後，便在豬舍周邊架設了電網和鐵絲網，也不再放牧豬隻，改為全在屋內飼養。公園內飼養的豬主要用來展示，長大後也會出貨到岐阜市最大的食肉地方批發市場，11月12日才剛送走2隻豬。

《岐阜新聞》報導，北海道大學研究所獸醫學研究院教授迫田義博研判，很可能是經由野豬傳染，野豬帶進園內的病毒，經某種途徑侵入豬舍，可能是飼養員的鞋子、野鳥、蒼蠅等。

有關防疫對策，迫田表示，「不只是設置防止野豬入侵的電網，還必須設防蟲網才行」、「養豬業者今後若再發現豬隻有異樣，首先應懷疑可能感染豬瘟，毫不猶豫地通報縣政府檢查」。

(中時 )