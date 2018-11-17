一年前神秘消失潛艦終尋獲 44官兵下落不明

聖胡安號。（圖／美聯社）

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中時電子報

阿根廷海軍17日證實，一年前在任務中突然失聯的阿根廷海軍潛艦聖胡安號（ARA San Juan）殘骸已在大西洋海面下800公尺海床上發現蹤跡，潛艦上44名官兵至今下落不明。

失蹤一年的阿根廷潛艦聖胡安號殘骸已在大西洋深處發現。

阿根廷海軍15日先在官方推特上宣布，美國深海探勘公司無限海洋（Ocean Infinity）旗下搜尋船「海床建造者號」（Seabed Constructor）已在距離阿根廷海岸430公里遠、800公尺深海面下探測到聖胡安號殘骸蹤跡。

據「布宜諾斯艾利斯時報」（Buenos Aires Times）報導，無限海洋15日先是宣布偵測到一個長達60公尺的大型物件，隨後該公司再派遣海床建造者號至該區域搜尋，並帶來了好消息。

說巧不巧，聖胡安號正巧是在去年11月15日失去聯繫，阿根廷官方在48小時後展開海上及空中搜救行動，救援行動規模之大，包括美國、法國、德國等13個國家都加入救難行列，共出動上千支部隊。

不過救難行動持續一個月後仍無所獲，阿根廷官方也放棄搜尋生還者希望，大規模的搜救活動因而中斷。

遇難士兵家屬15日才舉行周年紀念活動，兩天後就傳來找到殘骸的好消息。

阿根廷15日舉辦聖胡安號遇難周年紀念活動，圖中為阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）。（圖／美聯社）

據英國廣播公司（BBC）報導，聖胡安號去年在例行任務的回程途中回報電池發生短路故障，阿國海軍隨即指示潛艦返航，不料15號上午7點30分過後就與該潛艦失去聯繫，聖胡安號與阿國海軍最後通話內容指出艦上士兵一切平安。

阿國海軍在處理聖胡安號遇難一事備受抨擊，潛艦失聯十天後才坦承事發時電池短路可能導致潛艦爆炸。

(中時電子報)

文章來源：Navy, Defence Ministry confirm ARA San Juan submarine has been found

文章來源：Argentina submarine: ARA San Juan found

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