新竹》綠營桃竹竹連線 要1＋1＋1＞3

2018年11月17日 19:23 中時 邱立雅

來自新竹縣湖口的支持者還自製鄭朝方看板。（邱立雅攝）

新竹市長林智堅（左）與鄭朝方擘畫竹市竹縣共治平台。（邱立雅攝）

新竹縣長候選人鄭朝方17日在竹北舉辦桃竹竹大團結連線活動，邀請蔡英文總統、行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅一同參與，現場也湧進上萬名支持者，前來為鄭朝方加油打氣。活動一開始，由桃竹竹五星級首長們攜手大進場，宣示桃竹竹幸福連線要補上最後一塊拼圖。

鄭朝方一上台，就先對台下不畏風雨，也要前來支持新竹縣改變的鄉親，深深一鞠躬表達感謝，「我們有義民爺爺的精神，我們會堅持，我們會邁向成功！」

鄭朝方說，新竹縣就在兩座幸福城市的中間，新竹縣也應當是北台灣最有力的心臟。如今這顆心臟衰弱不堪，「新竹縣需要一劑強心針，我要用新世代的魄力、效率和創意，為新竹縣注入活水，一步一步把新竹縣落後人家的追回來。」

桃園市長鄭文燦指出，過去桃竹苗屬同一行政區，桃竹竹3縣市更有許多共同特色，如同為全台最大的科技走廊，也是台灣產值最高、年輕工程師最多的地方；桃園是客家第一庄，經由浪漫台三線抵達新竹縣，客庄的文創、客家的振興，桃竹竹有責任要一起扛起來。

新竹市長林智堅也說，過去4年來，新竹市的改變突飛猛進，現在新竹縣也要跟進，鄭朝方年輕有衝勁，也有執行力，未來新竹縣市的建設，一定要一起努力。

行政院長賴清德致詞時表示，支持鄭朝方的理由有很多，但是不支持鄭朝方的理由只有一個，「就是你不想改變！」他強調，只有鄭朝方有辦法推動大新竹共好，也只有鄭朝方能實現桃竹竹共好。賴清德也向大雨中，堅持不離開的支持者喊話，「大家都看到朝方這個年輕人所代表的意義，他所具備的優勢。他一路走來打拚到現在，就剩最後一哩路而已，懇請父老鄉親，陪鄭朝方走完最後一哩路。」

「選對人，會做事，4年就可以改變一座城市。」蔡英文強調，兩位「會做事連線」的桃園的鄭文燦、新竹市的林智堅，都來到這裡挺鄭朝方。她也要告訴大家，選擇鄭朝方，就是選擇桃園市經驗，也是選擇新竹市經驗。

蔡英文向台下民眾呼告，這一次的選舉，就是決定新竹縣未來的命運，最關鍵的時刻。要進入前段班，還是繼續留在後段班，要發展，還是繼續停滯，就看這最關鍵的一戰。

(中時 )