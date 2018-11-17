新北》蘇貞昌要求辯論 葉元之：說謊就是說謊，要辯論什麼？

2018年11月17日 19:25 中時 陳俊雄

民進黨新北市長候選人蘇貞昌當年遭竊180萬元，由於時値選舉期間，且又匿報案情，遭外界質疑內情不單純，蘇貞昌17日呼籲侯友宜辯論詰問說明，對此國民黨新北市議員候選人葉元之怒批：「說謊就說謊，要辯論什麼？」

葉元之質疑，蘇貞昌當年遭竊180萬卻匿報，還把「競選零用金」說成是「母親多年積蓄」，如今3天過去了，蘇貞昌完全不敢回應，只說要找侯友宜辯論，還說「不要每到選舉，就把過去的事情冷飯熱炒」，真是可笑！

葉元之指出，法律是拿來遵守的，不是拿來辯論的，180萬的資金來源為何要說謊？為何要吃案？難道辯論贏了，金錢來源就正當了？吃案私了就合法了？

葉元之指出，大家都知道蘇貞昌律師出身，伶牙利齒，黑的也可以說成白的，蘇貞昌三句不離辯論，套一句電影台詞，蘇貞昌，「你這叫口才，不叫人才」。遭竊180萬說謊是事實的問題，有什麼好辯論？就像蘇貞昌在保安宮欺騙神明，這可以辯論？

葉元之表示，蘇貞昌說「不要每到選舉，就把過去的事情冷飯熱炒」，但這次選舉的冷飯王不就是蘇貞昌本人？他也質疑，蘇貞昌炒大群館、新莊土地的冷飯，侯友宜都正面應對，拿出單據來解釋，現在換到你蘇貞昌被檢驗，怎麼就縮起來？

葉元之強調，現在已經第3天了，蘇貞昌還是不敢對外說明，說要辯論。因為蘇貞昌想要靠口才去遮掩自己的私德，欺負古意人，但市民是選市長來做事，不是來靠一張嘴！

(中時 )