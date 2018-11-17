余秀菁、王湘惠足球教室 家長提問很實在

中華女足國腳王湘惠（右）在足球教室中指導小朋友。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新北報導
余秀菁（上）被小朋友簇擁簽名合照。（李弘斌攝）

中華女足國腳余秀菁、王湘惠17日出席在新北蘆洲運動中心舉辦的「E.C DESAFIO足球教室」，不但和其他助教開心指導小朋友玩球，還透過座談方式分享兩人的旅外經驗，回答家長們非常「實在」的提問。

女足隊長余秀菁先休養膝傷

「我的女兒現在國小一年級，很喜歡踢球，她現在在俱樂部踢球，需要三年級就轉到有校隊的學校，以後才不會跟不上嗎？」一位媽媽這樣提問。

也有家長問說，自己的小孩每次上場比賽就會緊張，尤其是遇到很強的對手，該怎麼辦？余秀菁則說，可能是平常訓練的態度比較放鬆，碰到比賽要認真反而緊張，因此平常訓練就要認真。若真的緊張，上場前也可以先看看天空，「放空」一下，比賽哨音響起就專注去搶球。

余秀菁（右一）、王湘惠（右二）在足球教室座談會與家長、小球員交換意見。（李弘斌攝）

「我知道家長一定會想得很多，擔心小孩子踢球沒有前途，我爸媽以前也是這樣擔心，結果到現在我還不是長得好好的，」王湘惠的妙答，也讓現場哄堂大笑，她補充說：「其實各位的小朋友喜歡足球，這是很棒的，因為找到自己興趣是很珍貴的，都不知道自己喜歡什麼才可怕。」

王湘惠說，她就是知道自己喜歡足球，才會在大學時一度放下課業去澳洲測試。雖然沒上曾令她相當挫折，畢業後曾考慮不踢球了，幸好碰上前中華足協青年發展部門總監黑田和生，鼓勵她到日本闖看看。結果王湘惠終於實現旅外夢想，先去廣島紫天使1年，再與余秀菁去北控鳳凰踢了兩年。

中華女足國腳丁旗（左起）、朱芳儀、余秀菁、王湘惠與台中藍鯨3球員出席公益足球教室。（李弘斌攝）

其實不論是在黑田麾下工作，或到日本踢球時，王湘惠都有指導小朋友踢球的經驗，這次參加台灣發展協會舉辦的足球教室，雖然余秀菁膝傷無法下場指導，還有國腳朱芳儀、丁旗等助教協助，讓王湘惠駕輕就熟，彷彿化身「孩子王」。

「這是很棒的活動，一開始小朋友比較害羞，開始動起來就不會了，需要示範都有人願意當第一個，」王湘惠笑著說：「我在日本踢球時也有類似的安排，日本小朋友比較守規矩，台灣小朋友比較活潑，但也有無厘頭的可愛，希望未來還有機會參與這樣的活動。」

(中時電子報)

王湘惠（上）在足球教室指揮小朋友。（李弘斌攝）
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