黑豹旗》16歲李晨薫8局8K完投完封勝 平鎮教頭：這就是他的實力

2018年11月17日 19:36 中時電子報 鍾亞芳 /天母報導 /天母報導

平鎮高中身高193公分的投手李晨薫今天（17日）在4強賽以100球完投8局飆出8次三振沒有失分，助隊以10比0扣倒高苑工商闖進冠軍戰，身材、實力兼具的他未來被看好有旅外機會，對此，他也積極加強自己的外語能力及身體素質。

平鎮高二投手李晨薫此役先發8局只被擊出3安打、收下完投完封勝，這是他高中首次投這麼長局數沒失分，他賽後透露，今天狀況非常好，使用球種也以變化球居多，雖然比賽前半段雙方呈現0比0僵局，但他盡量專注在投球上，依照自己的節奏一球、一球投。

談及李晨薫的表現，平鎮總教練吳柏宏表示：「這就是他的水準，一顆、一顆按照捕手、教練的配球投。而且從高一到現在，他臨場表現一直提升，即使有況狀，也能專注投球。」

對於教練的說法，李晨薫也點點頭道：「以前若有幾顆好球裁判沒撿，自己就很容易有負面想法，不過教練與隊友都不斷鼓勵我，現在就不會想太多，現在面對這樣的狀況，就是專注在投球，不要將高一一樣想太多。」

李晨薫目前僅16歲，身高已來到193公分，且投球極具壓制力，未來被看好有旅外機會，為了儲備逐夢實力，李晨薫自認身材過於單薄，需要加強重訓、將體格練壯，至於技術層面，他自信但不自滿地說：「應該沒有了吧。」

除了強化球場上的實力，李晨薫也積極練習英文，「因為到國外還是要溝通，我們棒球隊每天晚上都有英文老師為我們上課，加強我們的英文。」他說。

(中時電子報)