高人氣主播「烈兒寶貝」五分鐘銷售5,000萬

2018年11月17日 20:39 時報周刊 吳雅媚

000萬 (圖片來源：烈兒寶貝微博)

烈兒寶貝雙11接受媒體群訪

迎戰雙11，每天進行4、5小時的直播 (圖片來源：烈兒寶貝微博)

直播中最大的快樂來自於粉絲的信任與互動！(圖片來源：烈兒寶貝微博)

伴隨直播技術的興起，愈來愈多人投入直播的行列，「淘寶主播」行業也因應而生！看似人人都可以是直播KOL的年代，沒有點真功夫和本事，想要脫穎而出，那可是比登天還難啊！曾經在一場5分鐘的直播中，銷售業績就達到1,000萬人民幣的「烈兒寶貝」，到底是怎樣辦到的呢？

「烈兒寶貝」這位高人氣的淘寶主播，本名李烈，擁有190萬的粉絲，是很多廠商和品牌想要合作的對象，在2016年成為淘寶主播前，她是一位「淘女郎」，也就是為淘寶商家拍照展示產品的平面模特兒！電商發展的早期，專業模特兒的需求量大，一天工作幾十個小時，拍上幾百套服裝都屬正常！當然這個時期的磨練，讓她累績了相當的經驗和認識不少的廠商，也間接幫助了現在的直播事業！

壓力轉換成動力 為粉絲做足功課

「烈兒寶貝」說她自己是一個文靜的人，剛開始加入直播時壓力非常大，她還記得第一場直播觀看量只有2000，但當下也發現直播並沒有那麼困難和無聊，反而產生了做直播的信心。因為她認為「淘寶直播」是直播界的一股清流，因為來淘寶看直播就是要買東西，目的性很強，所以不需唱作俱佳，只要老老實實的賣產品，面對粉絲們的需求，不斷地做好內容的輸出，「用心」與寶貝們交流就能夠服務好粉絲！

像這次為了迎戰雙11，她從11月1至10日，每天進行4、5小時的直播，推薦7、80款產品。在直播前她和團隊需要準備非常多的功課，先幫粉絲了解、試用產品，才能夠推薦給粉絲們。與她合作的品牌非常的多元多面，包括大家所熟知的SKII、資生堂、及康師傅等等。

粉絲的回饋是最大的快樂與能量

直播中最大的快樂來自於粉絲的信任與互動，以前淘女郎拍攝的照片是有距離和冰冷的，但直播和粉絲都變成朋友，當網友說穿上我推薦的衣服變漂亮或有自信了、或者是穿上我推薦的衣服就開市了銷售了第一單，這樣正面的反饋，讓烈兒寶貝覺得特別的有溫度！現在銷售額已經不是她最在意的重點，反而是今天又有多少粉絲關注她、在她的直播間獲得多少的正能量！烈兒寶貝成功的背後除了努力，其實還是那顆體貼粉絲的心啊！

(時報周刊)