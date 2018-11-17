《幸福路上》奪金馬 爆桂綸鎂私下挺導演「可拿我名字去募款」

2018年11月17日 19:45 中時電子報 蔡曉婷

第55屆金馬獎今(17日)晚開獎，稍早第一個獎項最佳動畫長片得獎名單出爐，不負眾望由《幸福路上》奪下，導演宋欣穎在台上爆料桂綸鎂私下義氣挺《幸福路上》舉動，只看了腳本就對宋欣穎說：「你可以拿我的名字去募款」。

《幸福路上》耗時4年完成，獲得2013年金馬創投百萬首獎，導演宋欣穎稍早從負責配音女主角的桂綸鎂手上領取獎座，別具意義，她激動表示《幸福路上》是一個很艱難的計畫，10年前她完成腳本後，原本想拍劇情片，2012年決定做成動畫，所有的人都反對，但她還是一意孤行要做。

宋欣穎說，製作此片起初完全找不到資金，一度覺得最後應該做不出來，但最後證明她的堅持是對的，在許多影展都拿回了獎座，今天又拿回了金馬獎。她首先要感謝的是桂綸鎂，兩人本來素不相識，但桂綸鎂看了腳本就說：「你可以拿我的名字去募款、去集資」，引來全場拍手。

宋欣穎表示，其次要感謝她的動畫團隊，他們對於動畫的經驗不多，也因此吵過不少次架，「但謝謝你們陪我走到最後」，她也感謝投入最後一桶金的傳影互動，幫這部片做了很多宣傳，最後她要感謝家人，「因為我的一意孤行讓你們擔心」，最後她打趣說要唱首歌，但並非最近走紅的蜂蜜檸檬（指《愛江山更愛美人》），而是鳳飛飛的《祝你幸福》，正能量分享說：「只要想做好一件事，全世界都會來幫助你」。

(中時電子報)