特殊需求者潔牙比賽 雙和醫院宣導口腔清潔保健

2018年11月17日 20:03 中時電子報 陳儷方

本活動採自刷組與照護者組報名參賽，由庇護工場、長期照護中心、護理之家、日間照護。（圖／雙和醫院提供）

保持口腔清潔很重要，透過刷牙即可，但不是每個人都可以好好刷牙，對於需要長照服務的特殊族群，口腔清潔是很大的難題。雙和醫院舉辦「特殊需求者機構潔牙觀摩」活動，除了宣導重視口腔清潔之外，最重要的，是透過口腔保健提升特殊需求者的生活品質。

雙和醫院與3523地區第11分區6個扶輪社、新北市牙醫師公會等，於今(17)日辦理第6屆特殊需求者機構潔牙觀摩活動，活動由照護者組與自刷組報名參賽，有庇護工場、長期照護中心、護理之家、日間照護等機構報名，共計16組隊伍。透過潔牙觀摩活動，讓各機構間相互交流，進一步讓各界更加了解口腔健康的重要性，提高大眾對潔牙與健康的認知。

雙和醫院牙科部黃茂栓主任表示，特殊需求者、長照服務對象的特殊族群較無法確實執行口腔清潔保健之事，因此，需要加強推廣特殊需求者、年長者及長照服務對象，自己、照顧者及相關醫療人員口腔衛生與健康相關觀念，並持續維護其口腔重建與咀嚼咬合的功能，進而提升其口腔清潔衞生日常照護的能力。

黃茂栓主任進一步解釋，特殊需求者、年長者及長照服務對象口腔咀嚼能力不佳，咀嚼能力狀況較差，進而影響食物營養的攝取，臨床研究也發現，不良口腔會增加罹患上呼吸道疾病(Scannapieco et al., 1990)、消化系統疾病甚至是糖尿病及心臟病(Beck, James D., 2005)等疾病之危險性，且長期咀嚼能力不佳可能造成肌肉功能退化，益發影響之後口腔功能與自身生活品質等。

臨床上發現特殊需求者牙科就醫率低、口腔醫療需求高、依從性低且不容易配合看診，因此，針對特殊需求者的口腔照護，更應積極推動與關心。雙和醫院2008年成立「特殊需求者口腔照護中心」，幫助身心障礙者及有特殊需求的民眾維護口腔健康，目前累積服務的對象已超過60000人次。

雙和醫院深信就醫權利是平等的，故致力於營造適合這些病人的治療環境，並集結有愛心、有耐心的專業醫療團隊，不僅在醫院中提供口腔治療的服務，更踏出醫院、深入社區，推廣口腔清潔保健的重要性，希望透過活動的舉辦，喚起社會對這群特殊病人就醫權利的重視，也推廣對病人有效好用的潔牙技巧，減輕家屬負擔，讓他們同樣能享有清新的口腔，提升健康與生活品質。

(中時電子報)