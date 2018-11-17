新竹市Big City點亮繽紛耶誕樹 最強周年慶正式開跑

2018年11月17日 20:45 中時 陳育賢

新竹市Big City巨城購物中心迎接2018周年慶，暖身活動17日晚間熱鬧登場，並在1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的耶誕樹。（陳育賢攝）

新竹市Big City巨城購物中心迎接2018周年慶，暖身活動17日晚間熱鬧登場，並在1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的耶誕樹。（陳育賢攝）

新竹市Big City巨城購物中心迎接2018周年慶，暖身活動17日晚間熱鬧登場，並在1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的耶誕樹，年度壓軸周年慶Big Shopping也將於11月29日至12月10日登場，巨城將豪送「百萬購物金！天天抽8萬8888元」，要讓消費者十足有感、瞎拚到手軟。

Big City耶誕樹今年以「歡樂聖誕球」為主題，15米高的耶誕樹上點綴繽紛雪花與樹前6顆紅通喜氣大型耶誕球相襯，其中最高達3米鄉力相當引人注目，另一側宛若童話故事裡的超大薑餅屋周邊圍繞大大小小耶誕阿Mall及裝滿禮物的巨型雪橇，戶外與館內大挑空飛越在耶誕球上的麋鹿相互輝映，充滿濃濃耶誕氣氛。

巨城指出，今年點燈活動熱鬧溫馨，不僅有全員平均年齡超過60歲的「閃亮無垠合唱團」演唱耶誕歌曲及「德蘭兒童中心」院生們帶來氣勢磅礡的十鼓擊表演，象徵超越年齡、跨越世代的演出，還有青春活力的磐石高中熱舞社學生提前放送周年慶8萬8888開場舞。

精彩演出後由董事長李靜芳代表Big City頒贈20萬元獎助學金予德蘭兒童中心，李靜芳表示，連續2年與德蘭兒童中心的合作計畫，從暑期小志工體驗營、募集耶誕心願送愛到原鄉部落、贊助孩子們所需的日常用品，到今年參與德蘭兒童中心建院50周年一起種下愛與希望樹苗，皆深受院長、社工老師們支持與肯定。

尤其從院生們口中親耳聽到最期待到Big City當小志工及最喜歡Big City來德蘭做客，甚至已有院生以遠東巨城作為進入服務業的唯一目標時，巨城相信這樣的付出絕對值得，

李靜芳指出，「Big Love愛分享」不單是Big City與德蘭兒童中心最溫暖的連接詞，也是Big City持續善盡企業社會責任的橋梁。

點亮耶誕樹後，Big City周年慶也將於11月29日至12月10日隆重登場，挑戰12天21億元業績，目標成長6％。

活動包括有超優惠商品組合、品牌特賣會、滿千送百、加碼贈、刷卡禮等，還將送出「百萬購物金，天天抽8萬8888元，周年慶期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿2000元，即可獲得抽獎序號1組，每天下午抽出前1日幸運兒可獨得「巨城購物抵用券8萬8888元」，共有12名，豪送百萬不客氣。

延續去年阿Mall系列來店禮深受消費者喜愛，今年持續推出Big City獨家來店禮，可愛吉祥物阿Mall化身超實用旅行組，較往年多增加1波兌換之外數量也足足多1倍，周年慶12天完整4波獨家來店禮天天有得換。

(中時 )