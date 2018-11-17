新市國中慶50周年 陳碧玉獻畫同賀

陳碧玉（左三）替先生林慶鎮領取新市國中傑出校友獎。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
新市國中創校50周年，17日舉行校慶運動會，學生進場大秀創意表演。（劉秀芬攝）

新市國中創校50周年，17日舉行校慶運動會，除了一系列精采活動，同時表揚第1屆傑出校友，包括議員林慶鎮、台南市長候選人許忠信教授、張枝萬教授、消防局大隊長陳坤宗、楊川輝國手等人，新市國中畢業的民進黨籍市議員候選人陳碧玉也出席同賀。

陳碧玉的先生林慶鎮曾任新市鄉代、新市鄉長、多屆議員，亦為新市國中第一屆校友，多年來為地方爭取福利，陸續與立委陳亭妃幫新市國中爭取到兩千多萬的校園改建、建築補強、環境美化經費，今天也獲新市國中表揚。

為迎接50周年校慶，新市國中新設立校史廊道與藝文廊道，呈現校史脈絡，展出知名藝術家、社區藝文人士、退休老師、校友作品，未來規畫融入課程教學在校內設展與看展，涵養創作力與鑑賞力。身為校友會第一屆理事的陳碧玉說，校長薛英斌與團隊巧思活化校長室旁的閒置廊道空間，校友也全力配合，她亦提供一副作品參展。

此次台南市議員第5選區整合善化、安定、山上、新化及新市選區，10位候選人角逐5席次，陳碧玉本屆代議員夫林慶鎮出征，競爭激烈。她說，最近都沒時間畫畫，但是希望明年5月能在歸仁文化中心開師生聯展。

陳碧玉多年來深耕新市，擔任新市國小志工團團長，新市兒童關懷協會理事長、新市國中校友會理事，熱心公益不落人後，競選服務團隊也組織義剪團隊，每月為新市國中籃球隊學生免費理髮，日後將定期為在地學校和弱勢族群提供義剪服務。

(中時 )

新竹市Big City點亮繽紛耶誕樹 … 從21歲到86歲 24國慈濟志工大愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。