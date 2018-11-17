基隆》不畏風雨 林右昌造勢晚會萬人響應

基隆市長林右昌17日舉辦造勢晚會，現場擠滿支持者。（李怡萱攝）

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基隆市長林右昌17日舉辦造勢晚會，現場擠滿支持者。（李怡萱攝）
「MOMO家族」、「奶油獅與好朋友」，「乖乖玩偶」和小朋友一起同歡。（李怡萱攝）
小朋友看見MOMO家族，紛紛被吸引。（李怡萱攝）

基隆市長17日晚間6點在六合停車場舉辦造勢晚會，行政院長賴清德、立法委員蔡適應都現身力挺。雖然晚間下起毛毛雨，但不減民眾熱情，現場擠滿林右昌致詞者，還有「九天民族技藝團」、「MOMO家族」、「奶油獅與好朋友」，「乖乖玩偶」和小朋友一起同歡，洋溢歡樂氣氛，有別一般造勢晚會。

賴清德、立委蔡適應晚上7點半先後台致詞，賴清德說，在林右昌的帶領下，基隆已經成為市府的主人，不收紅包、回扣、不浪費經費，積極推動各種市政，從「被動服務」改為「主動服務」。基隆交通、建設發展，相信大家都有目共睹。

蔡適應表示，2014年選舉後，林右昌就沒有再離開過基隆，留在基隆市深耕。基隆市民當時給了林右昌一個機會，讓林右昌可以擔任基隆市長。蔡適應說，相信這幾年，基隆市的建設，沒有讓基隆人失望。

「選對人、會做事，4年改變一座城市！」林右昌說，上任後，花費3年多時間把基隆從不快樂變成快樂、沒有自信變成自信、黑白變成彩色的城市。市府團隊有創造力，但也結合專業，才能帶來改變，而立委蔡適應也協調爭取許多中央預算，基隆才能一天比一天美麗。

除此之外，活動當天還邀請15個社區發展協會，在周邊擺攤位，除了吃的、喝的，還有社區自己做的手工點心和逸品，而這些收入也會捐作公益。當晚同時播放林右昌執政4年的回顧影片，展現基隆的蛻變過程。

(中時 )

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