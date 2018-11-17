台南》玉井里長葉俊甫 91歲老母幫作里民服務

2018年11月17日 20:19 中時 劉秀芬

台南市玉井區在鄰里整編後，仍維持10里，上一屆10里中有5里是同額競選，今年卻只有玉井里、沙田里是同額競選。沙田里長曾任村長及兩屆里長；玉井里長葉俊甫則是上屆時首次參選，以76.32%得票率當選，今年則無人出來挑戰。雖無人競爭，葉俊甫強調，他一人當選，全家團隊服務，會全力爭取里民福利。

玉井里位於玉井區最熱鬧市中心區，有知名古廟北極殿、老街、車站、青果市場、噍吧哖事件紀念園區，原本沒落的老街只有在夏天芒果盛產期才有人潮。近年來在區公所、文化局、西拉雅國家風景區管理處、玉井商圈共同協助下，慢慢蛻變成一個四季都可來體驗慢活的小鎮。

葉俊甫雖首次擔任里長，還兼任玉井社區發展協會理事長，高齡91歲的母親葉郭秀惠，長期擔任里辦公處關懷據點和社區的志工，每次共餐活動和辦理生日送餐時，她總是凌晨就起床備料，端午節時也協助綁粽子送給里民及弱勢戶，是兒子服務里民的最得力助手。

在里建設方面，今年在西拉雅國家風景區管理處及文化局協助下，玉井老街拉皮，變身成彩繪街，車站前圓環芒果地標及附近人行道圍牆美化改建也已經完成，玉井里變得更煥然一新。在里民服務上，葉俊甫也跟上潮流，由在農會任職的兒子葉承鑫協助設立玉井里辦公室LINE群組官方帳號，大小事隨時通知。

(中時 )