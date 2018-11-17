高中軟式》金門農工晉級16強 教練只給0分不開心

金門農工。（學生棒聯提供）

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中時電子報
/綜合報導

金門農工今年在軟式聯賽連續擊敗彰化高中與育達高中闖進16強，但教頭鄭宇神對球隊太慢進入狀況的表現不滿，「第一場我只給0分、第二場59分。」

金門農工2年前在高中軟式聯賽拿下第8名創下隊史最佳成績，今年雖晉級16強，但教練仍對球隊狀況頗有微詞，一直都知道球隊會有「慢熱」的情況，所以不久前的黑豹旗，他特別帶隊提早2天來台進行練習賽，沒想到卻因此有選手傷到腳無法出賽，因此這次聯賽雖然知道球隊仍會慢熱，但他不願冒險再打練習賽，也因此影響到第1場比賽。

首戰面對彰中，金門前六局都被先發楊祐昇壓制，六局僅敲出一安，七局上還被對手攻下3分，直到下半局因為彰中投手群爆炸，金門才靠著連續7次保送拿下4分逆轉，鄭宇神說，這場比賽球員打起來就綁手綁腳，發揮不出應有水準，要不是對方送分，要拿下勝利真的不容易。

不過經過第一場比賽後，第二戰金門明顯找回感覺，選球、打擊都有所提升，面對育達高中，全場選到11次保送，敲出5安，五局就以13比4扣倒育達高中奪勝，二連勝確定闖進16強，但鄭宇神直言，就算已經確定晉級他仍開心不起來。

「第一場我給0分、第二場給59分。」鄭宇神說，「其實排除掉緊張和慢熱，我們球隊的實力不輸任何人，但卻沒有拿出應有的表現，接下來16強的對手只會越來越強，球員就必須克服慢熱的情況，當然我們會繼續對選手進行心理建設、口頭告誡，並在失誤方面多做提醒。這次我們的目標是先闖進8強，『坐八望四』。」

(中時電子報)

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