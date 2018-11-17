SBL》雙洋將新制初亮相 桑尼雙十轟翻金酒

2018年11月17日 20:21 中時電子報 黃及人

裕隆執行教練李啟億輕鬆拿下個人執教生涯首勝。(中華籃協提供)

超級籃球聯賽(SBL)第16季17日在桃園巨蛋正式開打，這也是雙洋將新制的首次上路，裕隆納智捷靠著桑尼20分、13籃板，泰瑞與「男模」呂政儒各拿14分，最後以85比67輕取金門酒廠，裕隆執行教練李啟億也摘執教首勝。

「其實我前幾天很緊張，直到後面比分拉開，我才能釋放壓力，」李啟億說，「我們贏得有點僥倖，畢竟對方洋將今天才來，無論適應或默契都還不夠，整體來說，我很滿意桑尼、泰瑞兩名洋將表現，畢竟我們還在摸索雙洋將新制。」

身為巴勒斯坦國家隊主力的桑尼，新球季首次亮相就有不錯演出，但他自己似乎還不太滿意，「我想今晚我們產生更多化學效應，這個球季還很漫長，我們彼此還需更多磨合，不管誰能取分，我只希望可以越打越像一個團隊。」

呂政儒把話說得更明，「能夠多一個洋將，當然很開心，我只能從中找樂趣，桑尼確實很有經驗，也會帶領年輕隊友，泰瑞也很棒，可以幫助我們快速推進，我想有了雙洋將的最大差距，就是我們防守變好了，彼此也願意溝通。」

金酒除了剛來台灣報到的貝斯攻下全隊最高14分，夏普也拿10分、4籃板，不過本土球員沒人得分上雙，代表金酒本土戰力還沒調整到位，金酒執行教練吳俊雄表示，「我們確實需要更多的磨合時間，無論是洋將或本土都一樣。」

由於夏普先前官方丈量身高是204公分，代表貝斯身高不能超過201公分，吳俊雄堅持貝斯只有200公分，「別看夏普與貝斯好像一樣高，貝斯只是頭髮比較長，今天前往醫院測量也是兩米，對他的第一印象，就是現場看他跳比較高。」

反正無論如何，貝斯都要在19日參加中華籃協舉辦的公開身高測量，到底能否通過SBL委員會規定的雙洋將405公分，等到正式量完就知道了。

(中時電子報)