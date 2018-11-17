台南》王開玹、周奕齊搶選票 臉書打政績牌

2018年11月17日 20:32 中時 劉秀芬

周奕齊貼文表示，在其母親周陳秀霞爭取下，林務局8月底已經放寬林地承租以及興建工寮的限制規定，特別在玉井召開說明會。（翻攝自周奕齊臉書）

投票日倒數，台南市11個選區中，第4選區玉井、楠西、南化、左鎮4區4人搶1席，選情相對激烈，而且賄選、抹黑謠言滿天飛。王開玹、周奕齊近日紛紛於臉書貼出服務地方成績，強調過往績效，爭取受惠區民支持。

上月傳出此選區某議員候選人請競選幹部吃飯開會，遭指賄選，台南地檢署大動作帶回楠西、玉井等地共31位民眾，訊後全部請回，此事震驚地方人士。此事後王開玹、周奕齊互喊被謠言抹黑，近日也紛紛於臉書強調過往服務地方績效爭取選票。

由於第4選多位於山區，因此候選人政見多與建設農路橋梁有關，王開玹近日於臉書貼出左鎮區學仔內橋改建的預算編列與進度說明會圖，以及在南化區西埔里坑口部落風災積水處改進會勘圖，討論是否有最佳解決方案。

此外，山區國有林地租約爭議長期困擾當地民眾，周奕齊於臉書發文表示，在其母親周陳秀霞爭取下，林務局8月底已經放寬林地承租以及興建工寮的限制規定，特別在玉井召開說明會，當場解決民眾的問題。

此次民進黨提名市議員王峻潭兒子王開玹參選，有賴清德、黃偉哲雙人背書。以無黨籍身分參選的周奕齊有父親前立委父親周五六、母親現任立委周陳秀霞輔助。兩人被歸類為政二代，除捉對廝殺外，還要防陳福慶、蔡祐昌搶票，可說腹背受敵。近日兩人於臉書打出政績牌，是否可藉此防陳福慶、蔡祐昌挖票，還有待觀察。

(中時 )