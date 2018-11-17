台南》王開玹、周奕齊搶選票 臉書打政績牌

王開玹近日於臉書貼出左鎮區學仔內橋改建的預算編列與進度說明會圖。（翻攝自王開玹臉書）

友善列印
中時
周奕齊貼文表示，在其母親周陳秀霞爭取下，林務局8月底已經放寬林地承租以及興建工寮的限制規定，特別在玉井召開說明會。（翻攝自周奕齊臉書）

投票日倒數，台南市11個選區中，第4選區玉井、楠西、南化、左鎮4區4人搶1席，選情相對激烈，而且賄選、抹黑謠言滿天飛。王開玹、周奕齊近日紛紛於臉書貼出服務地方成績，強調過往績效，爭取受惠區民支持。

上月傳出此選區某議員候選人請競選幹部吃飯開會，遭指賄選，台南地檢署大動作帶回楠西、玉井等地共31位民眾，訊後全部請回，此事震驚地方人士。此事後王開玹、周奕齊互喊被謠言抹黑，近日也紛紛於臉書強調過往服務地方績效爭取選票。

由於第4選多位於山區，因此候選人政見多與建設農路橋梁有關，王開玹近日於臉書貼出左鎮區學仔內橋改建的預算編列與進度說明會圖，以及在南化區西埔里坑口部落風災積水處改進會勘圖，討論是否有最佳解決方案。

此外，山區國有林地租約爭議長期困擾當地民眾，周奕齊於臉書發文表示，在其母親周陳秀霞爭取下，林務局8月底已經放寬林地承租以及興建工寮的限制規定，特別在玉井召開說明會，當場解決民眾的問題。

此次民進黨提名市議員王峻潭兒子王開玹參選，有賴清德、黃偉哲雙人背書。以無黨籍身分參選的周奕齊有父親前立委父親周五六、母親現任立委周陳秀霞輔助。兩人被歸類為政二代，除捉對廝殺外，還要防陳福慶、蔡祐昌搶票，可說腹背受敵。近日兩人於臉書打出政績牌，是否可藉此防陳福慶、蔡祐昌挖票，還有待觀察。

(中時 )

台南》玉井里長葉俊甫 91歲老母… 台南》超級星期六 高思博新營造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。