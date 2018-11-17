從21歲到86歲 24國慈濟志工大愛交流

2018年11月17日 20:33 中時 廖德修

各國志工互相歡迎鼓勵，利用5天課程教學相長。（圖／慈濟基金會提供）

24個國家慈濟志工共同研習，講師課程內容翻譯成英文、西班牙文、葡萄牙、泰文4種語言。（圖／慈濟基金會提供）

儘管來自各國的慈濟志工語言、種族、宗教不同，但共同的語言與信念是「大愛」。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓有一對是父親黃金山陪著女兒黃佩真來受證，過去兩人都很內向，但認識慈濟後均變得開朗。（圖／慈濟基金會提供）

蔡新保首次參加發放時納悶：「為什麼慈濟來救災，還要幫忙把發放場地體育館打掃乾淨？」之後看到慈濟將發放物資擺放整齊，感動後更認同慈濟。（圖／慈濟基金會提供）

「2018年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習」最後一梯次於11月17日到21日舉行，來自24個國家、超過280位慈濟志工利用5天課程教學相長，光是翻譯就分成英文、西班牙文、葡萄牙、泰文4種語言。參加研習的志工年紀最長是86歲、最年輕的21歲，每位慈濟志工的生命歷程都不同，但都有精彩的人生風景。

參加研習的也有夫妻檔、母女檔、父女檔等，其中菲律賓有一對是父親黃金山陪著女兒黃佩真來受證。黃金山的小女兒很早就是慈濟志工，黃金山在太太2012年因病往生後一直傷心難過，自己在2015年1月發現罹癌，人生更陷入低潮。小女兒鼓勵黃金山走出悲傷幫助別人，黃金山在2月開始參與慈濟活動，在訪視過程中見苦知福。

26歲就開始做生意的黃金山直到66歲參加慈濟前，個性一直很內向，直到成為慈濟志工到處參加慈濟活動，黃金山感到自己眼界大開、比較活潑了，原本罹癌的身體經過積極治療、心態轉變後，黃金山感覺自己越來越健康。

黃金山的大女兒黃佩真過去覺得自己還年輕，又因為責任心重，照顧奶奶一直沒參加慈濟活動。因為母親、奶奶的相繼往生，體會到人生無常、不能浪費生命，因此開始投入慈濟志工，今年由父親陪伴來台受證。黃佩真表示，雖然進入慈濟前會捐款給慈善組織，但是參加慈濟後，她學到了走入人群。

同樣把握付出機會的菲律賓慈濟志工蔡新保，剛開始是電視頻道轉到大愛電視台聽到證嚴法師用閩南語開示，感到很親切，但真正接觸慈濟是在2013年初，當時慈濟要在納卯市進行寶發強颱的災後發放，需要存放物資的場地，蔡新保除了提供倉庫讓慈濟存放物資，也跟著前往災區發放。

蔡新保參加發放時，剛開始很納悶：「為什麼慈濟來救災，還要幫忙把發放場地體育館打掃乾淨？」之後看到慈濟將發放物資擺放整齊，感受到慈濟志工對災民的感恩與尊重，更加認同慈濟。

2016年蔡新保提供自營的飯店讓慈濟作為活動、志工教育訓練使用，這個場地也成為慈濟菲律賓納卯聯絡點。同年10月慈濟在納卯市舉辦3天的大型義診，蔡新保得知有來自3百多位包含台灣、馬來西亞、新加坡以及菲律賓各地慈濟志工要為自己鄉親義診，取消了原本要跟家人出國度假的行程。

當蔡新保看到有6千多位菲律賓鄉親獲得醫療援助，尤其是許多患白內障的老人家過去因無法負擔5、6萬菲幣的手術費用，透過這次義診終於能重見光明，感動之餘決定報名見習培訓，爾後持續投入當地水災、火災等急難救助。蔡新保對自己的期望是帶動員工富有愛心、行有餘力也能幫助別人，目前他也是納卯聯絡點的窗口。

慈濟基金會表示，儘管來自各國的慈濟志工語言、種族、宗教、職業不同，但共同的語言與信念是「大愛」。

(中時 )