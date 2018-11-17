台南》超級星期六 高思博新營造勢喊翻轉台南

2018年11月17日 20:32 中時 莊曜聰

新北市長朱立倫到現場力挺高思博，呼籲投票日用選票翻轉台南。(莊曜聰攝)

吳志揚；張碩文、周守訓都也到場力挺高思博。(莊曜聰攝)

現場播放韓國瑜倡言南高雙城的加油影片。(莊曜聰攝)

選戰進入倒數，台南市長候選人高思博17日晚間在台南新營舉行「重返美好年代」造勢晚會，邀請民歌手殷正洋、李驥及台語歌手謝雷、黃西田等登台表演，新北市長朱立倫也到場讚聲，還有高思博在國會時期的好友出席力挺，現場湧入近萬群眾，場面熱烈，高思博說，民進黨在台南已經執政25年，台南人不欠民進黨，投票日要翻轉台南。

新北市長朱立倫陪著高思博進場，他上台致詞時強調：「如果大家覺得生活很好，就讓民進黨繼續執政，但如果你覺得日子難過，那就換黨換人做做看，現在就是用選票教訓政府的時候。」包括國民黨立委李彥秀、柯志恩、吳志揚和前立委林郁方、社會福利黨主席鄭龍水等人都上台助講。

高思博在擔任國民黨立委時曾與吳志揚、張碩文、周守訓、謝國樑、黃志雄組成「G6」（藍營六少），今晚數位成員分別到場及錄製影音相挺，現場也播放韓國瑜倡言南高雙城的影片，吸引民眾共鳴。

高思博對台下群眾喊話，他這次出來參選，就是要市民過得更幸福，但大家都知道台南是賦稅高、福利少的城市，如果大家覺得生活過得不好，選舉當天就是做出改變，翻轉台南的時刻，當選後他將凍漲房屋稅，做好治水，與韓國瑜共組南台灣發財圈，帶動南台經濟，讓北漂青年都能返鄉。

高思博說，台南有很多名產，民眾可以選擇玉井芒果、關廟鳳梨、學甲虱目魚，但就是不要選擇民進黨這顆西瓜，24日用選票收復台南，改變台灣。

(中時 )