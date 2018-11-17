大林慈濟失智症病友會 家屬、病友都支持

此次病友會邀請具有園藝治療師資格的醫院同仁廖芳卿，指導失智老人家們動手做「日日春花園」組合盆栽，希望老人家們日日春、日日好、日日健康快樂沒煩惱。（張亦惠翻攝）

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失智症中心主任邀請病友家屬「闢室密談」。（張亦惠翻攝

大林慈濟醫院失智症中心17日上午舉辦失智症病友會暨家屬支持團體活動，除邀請園藝治療師帶領老人家動手做組合盆栽外，失智症中心主任曹汶龍醫師也與家屬座談，彼此交流照顧經驗。

此次病友會邀請具有園藝治療師資格的醫院同仁廖芳卿，指導失智老人家們動手做「日日春花園」組合盆栽，希望老人家們日日春、日日好、日日健康快樂沒煩惱。老人家們一拿到材料，隨即動手栽種，不一會兒就完成一盆盆美麗的盆栽，還與陪伴的同仁們談起年輕時務農的經驗，直說很開心。

同時間，曹汶龍邀請家屬「闢室密談」，家屬邱小姐分享媽媽有輕微退化，但還可走動，對她做的事不滿時，會一直碎碎念，但自己改變做法，不再回嘴，對媽媽的碎碎念當做沒聽見，感覺媽媽的脾氣似乎變好了，曹汶龍肯定家屬能自我調適。家屬簡小姐表示，第二次陪爸爸參加病友會，很開心有機會帶老人家出來走走，也感謝在家屬座談中，學到遭遇各種狀況時要如何處理，讓老人家的生活品質更好。

曹汶龍指出，有時老人家情緒不穩定，可以給他一顆糖，轉移他的注意力，不要跟他講道理。若是晚上睡不著起來「亂」，可以給他喝一點熱牛奶或豆漿，應該會有幫助；若是不好入睡，只要老人家沒有糖尿病，也可以嘗試給他吃一點糖，或是喝咖啡，有別於一般人喝咖啡容易睡不著的情況，咖啡因有助於刺激老人家衰弱的大腦，反而可以讓他的大腦安定下來，有助入睡。

曹汶龍表示，大林慈濟醫院失智症中心自2013年成立起，即持續舉辦病友會暨家屬支持團體，隨後配合政府政策，在溪口鄉游東村設立照顧據點樂智學堂，也因此感受到嫏下對於失智照護的需求，因此將社區據點推廣至其它社區，目前已有包括民雄大崎、梅山、北港、彰化和美、台南安平、嘉義市、高雄等10幾個社區照顧據點，也邀請有需要的病友、家屬可與失智症中心連繫安排。

(中時 )

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