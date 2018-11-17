彰化》彰化贏、台灣就贏！蔡英文第12度赴彰化助選魏明谷

彰化縣長魏明競選連任造勢晚會，17日在彰化市永安夜市廣場舉辦，蔡英文總統第12度到彰化替魏明谷站台助選。（黃國峰攝）

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／彰化報導
彰化縣長魏明競選連任造勢晚會，17日在彰化市永安夜市廣場舉辦，蔡英文總統第12度到彰化替魏明谷站台助選。（黃國峰攝）
彰化縣長魏明競選連任造勢晚會，17日在彰化市永安夜市廣場舉辦，魏明谷強調彰化不能走回頭路。（黃國峰攝）

彰化縣長魏明競選連任造勢晚會，17日在彰化市永安夜市廣場舉辦，湧入數千支持者，蔡英文總統也第12度到彰化替魏明谷站台助選，強調台灣民主、人民總是在逆境中成長，守護民主的決心不曾動搖，要用選票支持魏明谷縣長，用選票反擊假消息，

超級周末造勢晚會，詩人吳晟、主持人鄭弘儀、余天等也紛紛助講，拉抬聲勢，詩人吳晟說魏明谷爭取建設，更是關心環保的務實縣長。鄭弘儀說魏明谷用永續能源創造彰化獨特的「發電產業」，替地方創造綠能就業機會。

彰化縣長魏明谷表示，建設彰化是他的重要目標，從汙水下水道系統、彰化市鐵路高架化到捷運綠線延伸至彰化，都獲得行政院支持。強調，沒有校園安全，就沒有教育品質，因此他推動老舊校舍補強、校園設置保全、毒品尿液篩檢、國一女生免費施打子宮頸癌疫苗，這些政策都遠超越過去縣長和對手。

魏明谷強調，這場選舉是對台化轉型的公民投票，支持魏明谷就是支持台化轉型。他堅持終結汙染，照顧鄉親，彰化不會走回頭路，彰化鄉親的健康由他來守護。

總統蔡英文表示，這次的選舉來自境外的勢力，透過假消息和網軍，留言謾罵，試圖破壞台灣民主，霸凌台灣人民，就連美國國會都提出報告示警台灣。用選票支持魏明谷縣長，用選票反擊假消息，只要彰化贏，台灣就贏，讓彰化成為守護台灣民主的燈塔。

(中時 )

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