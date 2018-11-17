英國畫家霍尼克畫作拍出9000萬美元天價

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英國81歲畫家霍克尼（David Hockney）越老越受歡迎，畫作也是越來越值錢。他1972年畫作《藝術家肖像畫：游池畔的兩個人》15日在紐約佳士得以9000萬美元成交（約台幣27.8億），刷新在世藝術家作品拍賣紀錄。據信畫中的兩名男子分別是霍克尼的舊愛與新歡。

之前的紀錄保持者為孔斯（Jeff Koons），他雕塑的橘色《氣球狗》（Balloon Dog）在2013年以5800萬美元（約台幣17.8億元）落槌。

《藝術家肖像畫》由兩位買家透過電話激烈競標，在9分鐘內賣出，成交金額高於佳士得9月為這幅畫作所估的8000萬美元。總計這幅畫從問世至今，市值暴增了5千多倍。

霍克尼1972年完成了《藝術家肖像畫》，外界猜測畫中在岸上的人是他才剛分手不久的男友、藝術家施萊辛格（Peter Schlesinger）。岸上與泳池中的男子之間存在著未不言而喻的緊張關係。一來兩人存在於不同的世界，一人垂直站在乾燥的陸地上，另一人在池裡水平式游著泳。觀者可看到站立人物的臉，但穿著白色泳褲的男子則完全看不到臉，充滿神秘感。觀者不禁會問，他們是戀人嗎？若不是，未來可能會成為戀人嗎？兩人到底在想什麼？的確是一幅需要觀者動腦與思考的畫作。

(中時 )

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