台中》超級星期六 盧秀燕攻豐原票倉 造勢晚會人潮爆滿

2018年11月17日 21:34 中時 王文吉

「1124救空氣、1124救經濟！」盧秀燕在黨籍您帶護送下進場，支持者不斷湧上前握手加油。（王文吉攝）

選前超級星期六，盧秀燕直搗台中山線票倉，豐原造勢晚會湧入爆滿人潮，聲勢相當驚人。（王文吉攝）

「市長換人、空氣換新！」盧秀燕在豐原舉辦造勢晚會，現場空飄飛燕氣球，象徵「飛燕啟程，翻轉台中」。（王文吉攝）

盧秀燕在豐原造勢晚會砲火全開，左轟蔡英文等市A國家資源的A咖，右打林佳龍不敢為空汙對抗中央。（王文吉攝）

盧秀燕力拚翻轉台中，承諾當選市長，要以「台中富市3」拚經濟、拚經濟、再拚經濟。（王文吉攝）

國民黨籍台中山線立委江啟臣（中）全力為盧秀燕助講。（王文吉攝）

爆滿支持者揮舞旗幟，選情最後黃金星期六激出民眾熱情。（王文吉攝）

國民黨台中市議員候選人一字排開，為自己也為盧秀燕輪流猛轟對手。（王文吉攝）

前行政院長張善政狂轟龍團隊「招商成績膨風及抗空汙無力」，助講後隨即趕搭高鐵前往高雄支援韓國瑜。（王文吉攝）

選前超級星期六，國民黨台中市長候選人盧秀燕17日晚間攻進台中山線票倉「豐原」舉辦造勢晚會，現場湧入爆滿民眾高喊「盧秀燕凍蒜！」，前行政院長張善政、藍委天團到場助講，反應熱烈，最後還爆出「韓流」彩蛋驚喜。盧秀燕細數蔡政府缺失，砲轟民進黨真心換絕情，她激動表示，台中要翻轉，台中的未來掌握在我們手中，下個禮拜六我們一定會順利成功，讓台中市好經濟、好空氣、好生活。

台中市長候選人盧秀燕晚間在豐原舉辦「翻轉台中！飛燕啟程！」超級星期六造勢晚會，藍營山線市議員候選人全員到齊，湧入爆滿民眾高喊「盧秀燕凍蒜！」現場擺放7千張紅椅仍座無虛席，人潮不斷湧入，志工增加到1萬張，仍有民眾站著相挺，主持人洪孟凱更在盧秀燕進場後宣布「現場超過3萬人啦！」

張善政狂轟龍團隊「招商成績膨風及抗空汙無力」，顏寬恒、馬文君、柯志恩、李彥秀、林麗蟬、王育敏等藍委助講團接力上陣，緊扣空汙、海水採礦MOU案等對手痛處，晚會最後暗藏「韓流彩蛋」驚喜，重現韓、盧、侯3都候選人合體影片，最後上千隻飛燕氣球空飄，象徵「飛燕啟程」，台中市藍天再現。

「1124救空氣、1124救經濟！」盧秀燕火力全開，點名林佳龍、吳音寧、張天欽都是「會A國家資源的A咖」，尤其最大的A咖是蔡英文，「A我們國家，A我們人民，給我們苦日子」。她話鋒一轉說，這都沒關係，換人換黨，選舉投票時，換我們人民站出來，給這些A咖教訓。

盧秀燕猛批民進黨「不會顧經濟，專門拚政治，害人民受苦！」她最後回歸感性，懇求鄉親「給媽媽市長一個機會」，提到她讓鄉親栽培6屆立委、1屆省議員，她對國家財政預算、對市政都非常了解，她已經準備好了，當選市長未來4年，會拚乾淨空氣，讓大家擁有健康。

盧秀燕強調，林佳龍不敢對抗蔡英文，就由盧秀燕帶領鄉親，向中央抗爭，還我們好空氣。她承諾當市長，不會A資源，反而會拚經濟、拚經濟、再拚經濟，用「台中富市3」，前店後廠自由港，貨出去人進來，「這4年大家過得不好，未來4年我們要一起拚經濟。」

(中時 )