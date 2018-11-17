嘉市》精忠眷村爺爺哭了 蕭淑麗說「一起迎接勝利」

有年邁的爺爺激動得哭了，蕭淑麗說「我一定會贏。」（廖素慧攝）

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無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗說「讓我們一起迎接勝利。」（廖素慧攝）
嘉義市長候選人蕭淑麗辦感恩晚會，士農工商團體代表站台支持。（廖素慧攝）
嘉義市長候選人蕭淑麗辦感恩晚會，與支持者合照。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人蕭淑麗17日晚上在精忠新城辦感恩之夜活動，暗批對手「有人選舉到了才自稱是精忠新城的女兒」，她逢年過節辦活動送溫暖給精忠新城的爺爺奶奶，才是真正女兒，高齡爺爺哭了，蕭淑麗說「我一定會贏，11月24日讓我們一起迎接勝利。」

蕭淑麗在精忠新城辦晚會，議員黃秋澤、農會理事長劉明澄、總幹事黃騰輝、嘉義市商業會理事長蔡隆基、圳頭里長楊文俊等人站台支持，與民眾齊聲高喊「凍蒜」。

退黨以無黨籍身分參選市長的蕭淑麗自豪對國民黨有情有義，不離不棄，卻被國民黨無情無義對待，她說，逢年過節送禮物、辦活動陪精國新城的爺爺奶奶過節，她才是真正眷村的女兒，不像「有人選舉到了才自稱是女兒」。

蕭淑麗說，嘉義市人口一直流失，代表城市缺乏活力，必須有新血輪，要「世代交替」，請大家給她機會當選市長為大家打拚，「11月24日讓我們一起迎接勝利」。

有年邁的爺爺激動得哭了，蕭淑麗安慰他說「不哭，不擔心，我一定會贏，我們一起迎接勝利。」民眾熱情與她擁抱、比勝利的手勢，氣氛溫馨熱烈。

(中時 )

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