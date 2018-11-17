台中》光榮晚會大造勢3萬人擠爆 林佳龍：要延續台中隊進步的力量

2018年11月17日 22:20 中時 陳淑芬

台中市長林佳龍在太平舉辦「我們都是台中隊」光榮晚會，他說：「台中的進步已經在發生」，要讓進步延續。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍在造勢晚會表示，台中隊是進步力量，絕對不能讓負面能量擊倒。（陳淑芬攝）

「我們都是台中隊」光榮晚會， 3萬多人擠爆會場，競選旗幟飄揚。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍的選前黃金星期六在太平體育場舉辦「我們都是台中隊」光榮晚會，現場擠進3萬多人，競選旗幟飄揚。林佳龍進場時，現場歡呼、「凍蒜」聲不絕於耳，氣勢磅礡。「要讓進步延續」林佳龍致詞時，細數4年來建設成果，創下許多台灣第一的紀錄。他強調，台灣出現負面能量，台中隊是進步力量，絕對不能被擊倒。

林佳龍的「我們都是台中隊」光榮晚會在太平體育場舉辦，與對手盧秀燕將競選總部設在大里區頗有互別苗頭拚場意味。晚會由董事長樂團、藝人施文彬等人熱唱炒熱氣氛。先後由台中市府交通局長林義川、前環保署副署長詹順貴、前行政院長游錫堃等人輪番站台，湧進約3萬多名民眾，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳。

「林佳龍凍蒜！」林佳龍在晚間8點許抵達，現場氣氛激昂陷入瘋狂，「凍蒜」呼聲震撼全場。林佳龍致詞細數山、海、屯、城等各區的建設成果，他說，台中4年來招商9千億的成績是全國第一、青年留鄉意願是全國最高、薪資成長率是六都第一、托育一條龍及敬老愛心卡、綠柳川、葫蘆墩圳、台中世界花博及台中火力發電廠降載等進步，還創下許多台灣第一。

「台中隊代表的，就是進步力量」林佳龍說，4年前沒有人想得到，台中有一天會成為全台灣的領頭羊，「進步已經在發生」，美好已經讓所有人都看到。他並強調，

這次選舉，在全台灣有一股龐大的負面能量，不理性的、訴諸仇恨的謠言、謾罵、攻擊等鋪天蓋地襲來，絕對不能讓負面能量擊倒，呼籲選民要站出來，每個人手上握有的每一票，都是關鍵的力量。

針對對手盧秀燕猛打空汙議題，晚會站台者也針對空汙提出澄清及說明。台中市交通局長王義川直指，對手盧秀燕一再抹黑看衰台中；前環保署副署長詹順貴則說，林上任就與台中火力發電廠協調友善降載，是全國各縣市第一個如此做的縣市，防治空汙成果名列前茅。前行政院長游錫堃及立法委員林昶佐均指出，台中火力發電廠是在前市長胡志強、盧秀燕擔任立委任內放行興建，責怪林佳龍並不合理。

(中時 )