《延禧攻略》于正批邱澤「哭來演我的戲」 經紀人回應：沒見過

邱澤正在金馬頒獎典禮，卻遭于正痛批。（金馬執委會提供）

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邱澤以《誰先愛上他的》首度入圍金馬，頒獎典禮進行中，大陸《延禧攻略》製片于正卻在微博炮轟邱澤：「有些人在落魄失意的時候特地來拜訪，哭著喊著要來演我的戲，角色安排了，合約也在走了，臨開機前，他覺得自己快成為金馬影帝了，不合適演男三號曹貴修。」但是于正在此時公開此事，難免令人覺得其心可議。

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于正甚至公開邱澤經紀人發的微信，內容表示邱澤因之前一部戲的檔期出了問題，不能接演于正的《鬢邊不是海棠紅》，于正批：「直接說時間不行，不接了。我是個雪中送炭的人，本來來不來也無所謂，只是不該在開機在即時來這一套，哪怕提前一周說，我也有時間找備選，現在我確實高攀不起了。」

于正還刻意強調：「這個微信是今天晚上收到的，我很好奇，他家藝人此刻正在金馬獎的典禮，她為何選擇此刻發這條微信給我。前後聊了近三個月，為何早不提不能來？晚不提不能來？偏偏這個時候？我無意借此炒作，我已經很久不玩微博，這種話是雙刃劍，搞不好會令自己受傷，要不是氣極了，我也不會發微博。」但邱澤經紀人表示：「之前就告訴過檔期是衝突的，但他們希望協助時間。」

如今于正憤怒爆出批評，經紀人回應：「于正老師是內地很知名的製作人，我們很尊敬他，身為經紀公司，我們幫藝人接洽工作、推薦藝人，是我們本來就該做的事。邱澤本人沒有見過于正老師，我們公司的確拜訪過於老師，于老師對邱澤也很肯定，因此新近對他提出邀約，但因為巳接定的新戲，檔期真的和于老師的戲有衝突，第一時間發現沒辦法合作就趕緊對他傳了訊息，就是怕他生氣，于老師應該是誤會了。」

(中時 )

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