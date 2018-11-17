台南》超級星期六 朱立倫陪高思博掃街造勢：台南慢熱有信心翻轉

國民黨台南市長候選人高思博（左）由姊夫朱立倫（右）陪同到永康區掃街拜票，朱立倫強調，此役象徵台灣人民覺醒，一次次南下輔選盼激起民眾熱情，24日化為選票，翻轉台南。（曹婷婷攝）

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選前最後一哩路，國民黨台南市長候選人高思博17日傍晚在姊夫朱立倫陪同下到永康區掃街，晚間於新營舉辦「重返美好年代」造勢晚會，朱立倫說，這場選戰象徵台灣民眾覺醒，台南雖比高雄熱得慢，但絕對會拚到最後一秒，激起選民熱情化作選票，24日翻轉台南。

投票倒數計時，台南市長寶座向來是民進黨囊中物，今年因民進黨中央執政不力，高雄「韓流」效應帶動下，高思博好幾波訴求都主打民心思變，力圖翻轉。朱立倫接連南下為小舅子站台，他說，這次選戰定位為台灣人民與民進黨的選戰，象徵民眾覺醒，在南台灣不管高雄或台南，掃街拜票都能感受到民眾熱情。

朱立倫說，儘管台南熱的速度不像高雄這麼快，但他一次次南下，馬英九前總統也屢次南下造勢，就是希望不斷地激起台南民眾熱情，把民眾對民進黨中央執政不滿，具體化為選票，「不只高雄翻轉，台南也要翻轉。」

朱立倫強調，最後這一哩路就是拚到最後一秒鐘，所以陪高到永康掃街，晚上參加新營黃金周晚會，勉勵高思博接下來每一天掃街拜票、用盡所有努力，他也會在選前最後一天再度南下為高思博加油。

高思博說，選戰打到現在，他有信心「我一定會做得比賴清德、黃偉哲更好！」高思博也於昨天發表市政宣言，矢言入主市府一定清查過去發包、鄉親有疑義的公共工程，建立透明、清廉且有效率政府。

他說，這一次是台南最有機會翻轉的一次，但隨著投票日逼近，也要提醒鄉親小心民進黨終極奧步，他也提起319事件，但不忘強調，相信台南人的智慧不輸高雄人，相信台南這一次不會被騙走、台南人已經覺醒。

(中時 )

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