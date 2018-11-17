陳柏良表演賽 呂昆錡攻入生涯第一球！

2018年11月17日 22:18 中時電子報 李弘斌 ／新北報導 ／新北報導

「台灣隊長」陳柏良發起首屆「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，17日晚間也親自披掛上陣，參加了別開生面的表演賽，包括凱基銀行董事長魏寶生、中華足協理事長邱義仁、展逸國際董事長張憲銘都上場獻技。結果前中華男足國門呂昆錡此役客串前鋒，沒有漏氣，還攻入個人「足球生涯第一球」！

「大家看我今天流這麼多汗，就知道我多渴望這顆進球！」呂昆錡賽後笑說，自己國小三年級開始踢球，但沒有比賽，四年級就開始守門，這次表演賽終於一圓在比賽中進球的願望。他也跟客串對手門將的前職籃好手張憲銘說：「憲哥對不起啊，不過您不用難過，失球經驗我很多啦！」

張憲銘（左）客串紅隊門將發生失誤，差點被白隊的魏寶生（中）進球，幸好隊友補位解圍，讓張憲銘笑說好險。（李弘斌攝）

這場表演賽分為紅白兩隊，陳柏良、魏寶生、呂昆錡在白隊，張憲銘、邱義仁與足協祕書長方靖仁、現役國腳溫智豪、陳毅維分在紅隊。有趣的是，張憲銘是陳柏良所屬經紀公司老闆，眼尖的陳柏良上半場瞄到張憲銘脫手套綁鞋帶，竟然偷偷吊門，結果張憲銘只戴一隻手套也擋住了。

「當時柏良在中場，我蹲下來綁鞋帶，沒想到柏良眼睛怎麼那麼利！」張憲銘賽後笑說。陳柏良則稱讚說：「我也沒想到憲哥反應這麼快，看有沒有要轉台踢足球。」此役紅隊靠陳毅維、溫智豪破門，以2比1勝出。

凱基銀行董事長魏寶生（右起）、ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲、中華足協理事長邱義仁、中華男足隊長陳柏良、展逸國際董事長張憲銘、中華足協祕書長方靖仁一起替表演賽開球。（李弘斌攝）

魏寶生也是這次高中國際邀請賽的推手之一，並號召了所屬的師大附中流浪者隊成員，組成這次紅白對抗的陣容。魏寶生賽後開心的說：「見識到國腳們的功力，從沒機會跟他們踢過，大家都很興奮，表現都超乎平常，都是激勵出來的。其實我很想進球，只是力不從心。」

至於第2天的國際高中邀請賽，日本利根商校繼續逞威，靠林大介「梅開二度」與藤本晃輔連兩戰進球，以3比2氣走上季高中聯賽冠軍清水高中，拿下2連勝，明天不輸香港九龍城聖公會就能奪冠。惠文高中則遭九龍城聖公會2比2逼和，明與清水重演上季高中聯賽決賽戲碼。

(中時電子報)