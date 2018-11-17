新北》造勢晚會大爆滿 侯友宜花15分鐘擠不進場

2018年11月17日 23:15 中時 許哲瑗

侯友宜今晚在土城舉辦溪南大造勢晚會，湧入超過2萬名支持者。（許哲瑗攝）

選前超級黃金週，國民黨、民進黨新北市長候選人侯友宜、蘇貞昌17日晚間分別在土城、樹林舉辦造勢晚會，同一個選區但場面兩樣情，侯友宜的場子大爆滿，湧進逾2萬人到場支持，不到150公尺的路程擠了15分鐘才抵達舞台，但蘇貞昌的晚會卻僅數千人出席，場面冷清，附近的攤商甚至因生意不佳提早收攤。

侯友宜17日在土城假日廣場舉辦「溪南大造勢晚會」，前總統馬英九、新北市長朱立倫和多位立委、議員等人都到場力挺，活動晚間七點半開始，不到下午3點多就有支持者在現場等候，七點時已湧入超過萬人，把現場擠得水洩不堪，造勢晚會宛如演唱會。

侯友宜在萬人簇擁中大進場，短短150公尺的路程卻因支持者搶著握手，走了將近15分鐘才抵達舞台，氣氛瀕臨最高峰，侯友宜說，選舉要用正向力量，對手不斷緊咬文大案等舊題一再抹黑，含沙射影，侯友宜表示，離最後投票日還剩幾天，這場選舉一定要正向選舉，面對抹黑奧步要勇敢往前走，但大家千萬要注意，如果整個團隊有不當言論，會對團隊帶來無比的傷害，這是完全不能抹滅的，別人犯下的錯握千萬不能再犯，只有反省自己才能有像前行的力量。

馬英九也帶領全場高喊「WE SHALL RETURN」，他表示，中央執政不佳拖累地方，每次選情不佳就拿統獨議題一再炒作，盼能挽回民心，可是如今民心向背，就連由綠營執政超過20多年的高雄，都能在6個月內以一瓶水、滷肉飯翻轉民意，「最該檢討的就是民進黨」，侯友宜擔任新北副市長7年，相信一定能治理好新北市，只要2018年六都大選打場勝仗，才能在2020打好基礎，重返執政。

(中時 )