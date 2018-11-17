SBL》才領完冠軍戒 璞園開幕戰慘遭富邦痛宰

2018年11月17日 22:27 中時電子報 黃及人

璞園才領完上季冠軍戒，隨即在開幕戰被富邦痛宰。(中華籃協提供)

超級籃球聯賽(SBL)第16季開幕戰17日在桃園巨蛋開打，地主桃園璞園雖動員上千人進場助陣，現場也有4千多名球迷觀戰，沒想到才在開幕典禮領到上季總冠軍戒指的璞園，竟然慘遭富邦92比69修理，開幕戰就跌了一大跤！

「我們以上季冠軍身分面對開幕戰，反觀富邦是帶瞄準本季冠軍心態出賽，雙方展現完全不同的拚戰態度，當前最重要的，還是趕緊找回原始的璞園精神，」璞園總教練麥班達說，「我想今晚對方洋將基斯的切入是『無敵』的。」

只是麥班達明顯並未用盡全力拚鬥，尤其在第2節前半段都用全本土，造成雙方差距轉眼擴大，甚至下半場還輸到33分之多，「我早就說過，要適應雙洋將新制度，最大的問題是我，因為我們過往都太習慣戴維斯在球隊上了。」

麥班達強調，會讓洋將打那麼少時間，主要希望璞園本土球員能有競爭力，不要太過依賴兩名洋將，「我們需要調整的地方還很多，像是今天無法守住基斯的切入，到底該用協防？還是如何調整？我們回去還要好好看影片檢討。」

基斯攻下全場最高28分，「本土洋將」蔡文誠也有24分進帳，幾乎光靠兩人之力，富邦就已摧毀對手，只是富邦總教練許晉哲賽後不太滿意兩人表現，畢竟他在季前不只一次說出，認真考慮想把基斯換掉，基斯卻在開幕戰就告爆發。

「我想之前媒體都誤解我的說法，我是說基斯跟歐頓『皮皮的』，而非『痞痞的』，裁判一直都來警告我，假如基斯或歐頓再用那種兇惡表情或口氣對待裁判，很有可能換來技術犯規，」許晉哲說，「難道你們希望看到洋將打裁判嗎？」

至於全場投14中11的蔡文誠，許晉哲自爆，「其實他在這個禮拜一直被我念，因為他的傳球已經到達『志傑』境界，幾乎沒人接得到，所以我希望他打慢一點，看來他有聽進去。」一旁的蔡文誠隨即補充，「所以今天我沒有助攻呀！」

(中時電子報)