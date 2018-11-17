金馬紅毯姊姊們野起來 謝金燕甩尾耍性感

獻身金馬的「姐姐」謝金燕，即化身華麗斑馬，一襲MOSCHINO 2019 早春系列亮片禮服意外搶眼。（PIAGET提供）

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最佳女配角入圍者惠英紅，身著大紅色DOLCE ＆ GABBANA裙裝亮相，搭配PIAGET珠寶，總價約1620萬。（PIAGET提供）
黃嘉千選穿Crystal Design蕾絲禮服，露出自信胸線，配戴BVLGARI Divas' Dream鑽石耳環、戒指與手環，總價約120萬元。（BVLGARI提供）
女星趙濤選穿Ralph ＆ Russo高訂系列禮服，精緻的刺繡及朵朵粉色立體烏干紗花朵，頗具古典氛圍，搭配近億元Cartier珠寶。（Cartier提供）

第55屆金馬獎今晚登場，本屆紅毯星光閃閃，女星們更如臨大敵般端出禮服備戰，其中「姊姊們」的戰爭更是好看。首度獻身金馬的「姐姐」謝金燕，即化身華麗斑馬，一襲MOSCHINO 2019 早春系列亮片禮服意外搶眼，斜肩設計及側邊高衩剪裁，秀出長腿好身材。品牌創意總監Jeremy Scott，以馬戲團為設計靈感，黑白獸紋加上令人會心一笑的尾巴，讓姐姐也開心在紅毯上「甩尾」，更為金馬紅毯注入一絲輕鬆感。

以《翠絲》一片入圍最佳女配角獎項的惠英紅，身著大紅色DOLCE & GABBANA裙裝亮相，以刺繡、亮片所組成的玫瑰花朵圖騰，浮誇卻不刺眼，也只有影后的氣場才能壓得住。同樣角逐最佳女配角獎項的女星黃嘉千，選穿Crystal Design蕾絲禮服露出自信胸線，採用白紗縫製的拖地裙擺，為整體增添些夢幻氣質。

女星趙濤這次則再度入圍最佳女主角獎項，紅毯上她選穿訂製服起家的Ralph & Russo高訂系列，搭配近億元Cartier珠寶。蛋白色綢緞禮服上，以優雅斗篷設計延伸，精緻的刺繡及朵朵粉色立體烏干紗花朵，頗具古典氛圍。

(中時 )

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