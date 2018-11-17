北有金馬獎 南有南方影展盛大開幕

2018年11月17日 23:21 中時 曹婷婷

今天北有金馬獎盛宴，南部則有由台灣南方影像學會主辦的2018南方影展熱力開展，晚間開幕特映，揭開一年一度台南影像盛事，特別邀請由香港新銳女導演陳小娟執導首部電影《淪落人》擔綱開幕片，導演也親臨現場與觀眾相見歡。

南方影展於2016年「打破同溫層」為策展主軸並完成階段性任務後，曾一度面臨熄燈；然承蒙台南市政府與社會各界支持與鼓勵，南方得以再度躍起，展現強韌生命力。17年來秉持「獨立精神、影像思辯與當代議題呈現」，今年主題「在路上」，期許影展團隊以扎實深刻的步伐，構築全球華語獨立電影的發聲平台。

南方影展長期關注華人地區新銳導演創作動態與社會議題發展，開幕片《淪落人》為香港亞洲電影節開幕、2018金馬影展深獲好評之作，敘說半身殘疾的昌榮(黃秋生 飾)與外籍幫傭艾芙琳的情感。由香港影帝黃秋生獨挑大樑，其無償演出殘疾人士的細膩演技與對在地電影支持，令人激賞。

導演初試啼聲、深刻表現出殘疾者與外籍幫傭的日常生活角度，淬鍊從雇傭關係而萌生的人與人之間最單純的情感交流，大膽剖析現代社會因經濟掛帥而質變的人性關係，被香港媒體喻為「今年最好的香港電影之一」。

2018南方影展即日起至25日在台南新光影城放映，放映超過50場次，共有54部來自世界各地的長短片，更邀請40多位國內外影人到台南與觀眾映後座談，影展詳情請見官網：festival.south.org.tw

(中時 )