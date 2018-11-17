農業局宣傳優質國產牛肉 500份丼飯免費嘗

台南市政府農業局為鼓勵民眾支持優質國產牛肉，17日於台灣首府大學舉辦創意牛丼飯、牛蒡湯試吃活動。（台灣首府大學提供）

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台南市政府農業局為鼓勵民眾支持優質國產牛肉，17日於台灣首府大學舉辦創意牛丼飯、牛蒡湯試吃活動，現場提供限量500份供民眾品嘗，還有精彩的牛肉創意料理競賽，讓民眾能發現、分享國產牛肉的美味。

活動由台灣首府大學吉他社及長榮大學熱舞社學生精彩表演暖場，立委黃偉哲、台南市代理市長李孟諺、行政院農業委員會畜牧處長謝耀清、農業局代理局長李建裕、台南市肉品市場股份有限公司總經理黃文賢、台灣肉牛產業發展協會理事長蘇念成、台灣首府大學校長戴文雄及麻豆區區長孔慶瑤等貴賓為促銷優質國產牛肉活動拉開序幕。

這次活動的「牛丼飯及牛蒡湯」精力組合，是以新鮮國產牛肉，結合台南16號米、將軍區的牛蒡、六甲生產的雞蛋，並由台灣首府大學餐旅系師生掌廚，軟嫰的國產牛肉口感與以進口牛肉料理製作成的市售牛丼飯截然不同。

代理市長李孟諺強調，市府將推動冷鍊運輸，讓國產的冷藏牛肉行銷更廣，同時為讓全市300家溫體牛肉餐廳能真正使用溫體牛，也將推動認證制度，保證讓民眾吃到道地的溫體牛肉。

立委黃偉哲也極力為本產牛肉及牛蒡促銷，並說「吃溫體牛肉、配牛蒡湯」相當搭。台灣首府大學校長戴文雄則感謝台南市政府能給學校機會，合辦這場活動，校方很樂意配合市府的活動辦理，未來希望有更多合作機會。

活動另一重頭戲在會場的專業烹調教室展開，由中華醫事科技大學、南英商工、南臺科技大學、長榮女中、台灣首府大學5所餐飲科系學校師生組隊進行國產牛肉創意競賽，歷經2小時的比賽，由中華醫事科大、台灣首府大學及南臺科技大學分別獲一、二、三名。

(中時 )

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