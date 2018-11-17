檢傳百人問訊查賄 警局「熱鬧」到像夜市

2018年11月17日 23:20 中時 邱立雅

新竹縣竹東鎮繼羅姓鎮長候選人涉賄交保後，另一名同黨籍吳姓鎮長候選人也因發放千元不等的報酬提供給鄰里長協助發放文宣，被檢察官認定有行賄嫌疑，檢警從16日起大規模傳訊超過200人，排隊等候問訊的鄰里長塞爆竹東分局，有警察感嘆沒看過這麼「熱鬧」的場面，人多到「很像在逛夜市。」

日前地檢署偵辦羅姓鎮長候選人涉嫌賄選時，即接獲情資檢舉，指稱竹東鎮另一吳姓鎮長候選人也以相同手法，假藉發放文宣工資費用為名對里、鄰長及里民進行賄選。檢警調組成專案小組搜證認情資屬實，16日發動搜索，同時拘提該鎮長候選人並傳喚候選人親屬、競選幹部、里、鄰長及里民等共168人，且查扣金融帳戶、手機及名冊等證物。

經檢察官漏夜偵訊後，該鎮長候選人坦承發放現金給里、鄰長，檢察官認有串證之虞而有羈押必要，向台灣新竹地方法院聲請羈押，法院17日裁定以70萬元交保。針對查扣名冊進行比對後，地檢署承辦團隊檢察官討論後，指示選舉案件應掌握時機，17、18日再行傳訊涉案人共420人，且不排除有再行發展的可能。

由於此次幾乎是原班人馬再進警局問訊，竹東分局警方不敢大意，上回不少鄰長抗議長時間等候「肚子很餓」，這回警方早早準備好便當安撫，還開放警局禮堂讓鄰長們休息看電視，只是有民眾不耐久候，吵著要回家收蘿蔔，讓警方只得陪笑臉好言相勸。因為人數眾多，塞爆整個竹東分局，能關上門的空間都拿來當作偵訊室，也讓警方緊急協調其他空間提供使用，預計問訊到深夜。

(中時 )