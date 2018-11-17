黑豹旗》抽筋倒地堅持不退！王彥程：我要完成教練給的任務

穀保家商投手王彥程抽筋仍在場上奮。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/天母報導

中繼登板的穀保家商投手王彥程今天（17日）8局下突然抽筋倒地，不過經過短暫伸展、按摩後，他仍繼續在場上奮戰，沒讓普門中學趁機搶分，9局下以再見三振關門成功，助隊以2比1搶進冠軍戰，「抽筋也不想退場，想完成教練交給我的收尾任務。」賽後他這麼說。

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7局下，王彥程在壘上有人、無人出局時登板中繼，續投8局下，總用球數來到20顆之後，他卻突然坐倒在地，防護員與教練都上場關心他的情況，不過經過短暫的伸展，王彥程繼續留在投手丘上投球。

「當時就是突然抽筋，不過我還可以繼續投，我也不想退場，想完成教練交給我的收尾任務。」賽後，王彥程這麼說，談及當時情況，他自認不會影響投球機制，還能繼續比賽，「就是盡量把身體放鬆來投。」

抽筋倒地後，王彥程連續讓3位普門打者擊出滾地球出局，9局下連續飆出3次三振漂亮關門。賽後，談及自己抽筋後反而更優異的表現，他笑說：「雖然還是會有點感覺，但是不會影響到投球。」

穀保總教練周宗志則表示：「當下他抽筋時，防護員幫他伸展後，告訴他若有不適就要換人，不過伸展過後他覺得有比較好，所以讓他繼續投。」此役王彥程後援3局用了38球、沒被擊出安打、投出4次三振沒有失分，助隊守住勝利。

明天穀保將與尋求3連霸的平鎮高中爭冠，周宗志透露，備戰時就已經預設過，打到賽程後面一定會與平鎮對到，所以都有準備，「明天除了林子崴之外，所有投手群都會備戰。」

至於今天才因為抽筋倒地的王彥程也信心滿滿道：「抽筋不會影響我明天的比賽，只要教練有需要，我還是可以上場投球。」

(中時電子報)

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