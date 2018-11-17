影》造勢晚會散場韓粉不留垃圾 人潮擠爆捷運、車海驚人

2018年11月17日 23:25 中時電子報 林郁庭 、 李俊毅

晚上活動結束時，「人群依序離開，韓粉自動自發的將坐椅集中。地面沒有一張落單的垃圾」。還有網友PO出在鳳山澄清路靠近中山西路的車潮盛況。（圖/網友提供、翻攝自韓國瑜後援會 臉書）

有網友PO出在鳳山澄清路靠近中山西路的車潮盛況，表示「韓國瑜散場後的車海，好驚人」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營，今晚在鳳山自辦造勢晚會，韓粉從昨晚開始卡位，連攤商也早早就定位擺攤，晚間8點多主辦單位宣布，現場人數已突破11萬人。熱情的韓粉們於活動結束後也是塞爆捷運站、火車站等大眾交通運輸，有網友把壯觀畫面放到網路上與大家分享，表示看了鳳山西站大爆滿、美麗島站水洩不通的樣子。

晚上活動結束時，也有人表示，「超級星期六造勢成功劃下句點！人群依序離開，韓粉自動自發的將坐椅集中，地面沒有一張落單的垃圾」。還有網友PO出在鳳山澄清路靠近中山西路的車潮盛況，表示「韓國瑜散場後的車海，好驚人」。

也有網友在臉書上分享照片，寫道「鳳山造勢散場後，附近的捷運擠爆了」，另外也有網友表示，「高雄國瑜觀光夜市，鳳山西站大爆滿，美麗島站水洩不通」、「我回程的路上，在青年建國路上狂比1」。稍早也有網友「韓國瑜粉絲後援會」PO出在鳳山西站捷運站內情況，下午時捷運橘線被塞爆的盛況，網友們也紛喊「我有看錯嗎？」、「我這輩子第一次看到鳳山西捷運站這麼多人」、「這是跨年晚會嗎？XD」。

(中時電子報)