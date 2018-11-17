影》甄嬛、如懿全輸 謝盈萱把金馬影后獎留在台灣了！

2018年11月17日 23:24 中時電子報 吳品瑤 、 沈弘欽 ／影音編輯 ／影音編輯

擊敗如懿、甄嬛，台灣女星謝盈萱勇奪金馬獎影后。(取材自FriDAY影音)

第55屆金馬獎頒獎典禮今晚在國父紀念館盛大舉辦，最佳女主獎部分可謂話題性十足，超夯宮廷劇《如懿傳》才熱播完畢，女主角周迅便以《你好，之華》一片入圍角逐影后寶座，對上的是《後宮甄嬛傳》女主角、以張藝謀《影》入圍金馬獎的孫儷，以及才入圍金鐘最佳女配角獎、如今又以《誰先愛上他的》問鼎金馬影后寶座的「劇場女神」謝盈萱，再加上名導賈樟柯御用愛將兼愛妻趙濤，和為名導陳果「妓女三部曲」畫下完美句點的曾美慧孜，最終，由謝盈萱拿下金馬獎影后寶座。

金馬獎最受矚目大獎之一的最佳女主角獎，由上屆影帝涂們及影后惠英紅頒發，最終影后寶座由台灣唯一代表謝盈萱奪得，她當場喜極而泣，上台仍止不住淚水，表示這是她第一次站上國父紀念館舞台不是演舞台劇而是拿金馬獎，直呼人生很多事是料想不到的，也一直覺得自己還有很多需要慢慢學習的地方，謝盈萱淚謝《誰先愛上他的》團隊給她拍攝機會，也謝謝飾演男主角的邱澤，也感謝所有在背後一直努力幫助她的人，也特別謝謝媽媽及栽培她的學校。

謝盈萱奪金馬影后，在台上激動表示有很多話要說，但不想浪費大家的時間，謙虛表示自知在表演路上她還有很多地方需要學習，承諾自己會更努力，也表示真的非常榮幸能跟4位非常棒的女演員入圍，希望典禮結束後可以有時間跟她們多聊些表演的事情。

謝盈萱奪獎後受訪，表示第一時間本來要感謝評審，但一直沒有說出來，也提到最佳男主角獎不是由好夥伴邱澤拿下，心情不是很好，因為自己一直覺得是他，剛剛還把脫了的高跟鞋穿起來，準備起身道喜，沒想到不是邱澤獲獎，所以心情複雜，還連帶對於自己奪獎沒有到很開心，如今想到的事情反倒覺得有了金馬影后的頭銜，會對未來工作產生壓力，擔心有所阻礙，也謙稱會把獎留給「親愛的工作室」。

(中時電子報)