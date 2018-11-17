老中少三代族人攜手 傳唱西拉雅語

市府頒發感謝狀，表彰各族語老師在復振西拉雅語的貢獻。(台南市政府提供)

友善列印
中時

第7屆西拉雅文化節17日上午於新化林場熱鬧登場，有西拉雅語言及樂舞展演、傳統技能體驗闖關、小市集展售聚落特色美食及語言出版品，吸引上千名西拉雅族人、學童及市民朋友參加。台南市代理市長李孟諺及國立中興大學校長薛富盛皆親臨現場，親身感受西拉雅語言及文化之美。

此次活動有7所小學、6個聚落及4個團體參與演出，用朗讀、歌唱、舞蹈或戲劇等型態展現西拉雅語復振成果。李孟諺表示，台南市積極推展多元族群文化，尤其西拉雅族是台南市定原住民，市府除了協助爭取西拉雅正名，亦致力復振聚落語言及傳統祭儀。今年有6個聚落參與「107年度平埔語言復振計畫」，也到場發表學習成果，市府也於活動中頒發感謝狀，表彰各族語老師在復振西拉雅語的貢獻。

市府自101年起舉辦西拉雅文化節，每年活動地點的選擇都有其意義，今年活動地點選在西拉雅族(九層嶺、口埤聚落)多年來的好鄰居—新化林場舉辦，該林場對於西拉雅族別具意義，聚落族人對這片林區亦有深厚的情感，亦特別安排讓關心西拉雅朋友深入聚落，感受族人生活的環境，同時享受山林美景。

活動現場也安排傳統技能體驗闖關遊戲，吸引大小朋友踴躍挑戰，除了射箭、負重行走、捕捉飛鼠及月桃葉遞水等，還透過語言拼圖及闖關卡的設計，讓參加活動的大、小朋友在短時間內，學會簡單的西拉雅問候語。

(中時 )

農業局宣傳優質國產牛肉 500份丼… 別隨便亂用充電器！9壞習慣摧毀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。