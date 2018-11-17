老中少三代族人攜手 傳唱西拉雅語

2018年11月17日 23:29 中時 劉秀芬

第7屆西拉雅文化節17日上午於新化林場熱鬧登場，有西拉雅語言及樂舞展演、傳統技能體驗闖關、小市集展售聚落特色美食及語言出版品，吸引上千名西拉雅族人、學童及市民朋友參加。台南市代理市長李孟諺及國立中興大學校長薛富盛皆親臨現場，親身感受西拉雅語言及文化之美。

此次活動有7所小學、6個聚落及4個團體參與演出，用朗讀、歌唱、舞蹈或戲劇等型態展現西拉雅語復振成果。李孟諺表示，台南市積極推展多元族群文化，尤其西拉雅族是台南市定原住民，市府除了協助爭取西拉雅正名，亦致力復振聚落語言及傳統祭儀。今年有6個聚落參與「107年度平埔語言復振計畫」，也到場發表學習成果，市府也於活動中頒發感謝狀，表彰各族語老師在復振西拉雅語的貢獻。

市府自101年起舉辦西拉雅文化節，每年活動地點的選擇都有其意義，今年活動地點選在西拉雅族(九層嶺、口埤聚落)多年來的好鄰居—新化林場舉辦，該林場對於西拉雅族別具意義，聚落族人對這片林區亦有深厚的情感，亦特別安排讓關心西拉雅朋友深入聚落，感受族人生活的環境，同時享受山林美景。

活動現場也安排傳統技能體驗闖關遊戲，吸引大小朋友踴躍挑戰，除了射箭、負重行走、捕捉飛鼠及月桃葉遞水等，還透過語言拼圖及闖關卡的設計，讓參加活動的大、小朋友在短時間內，學會簡單的西拉雅問候語。

(中時 )