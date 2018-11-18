律師說法》名下有房產 就不能要求子女扶養嗎？

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中時電子報
天秤座法律網、編輯／

子女對父母負有扶養義務，不過在法律上，父母並非隨時可要求子女扶養，民法第1117條規定：「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無謀生能力之限制，於直系血親尊親屬，不適用之。」意思是說，父母在不能維持生活的時候，就可以要求子女扶養，就算好手好腳故意不工作，只要沒有財產能活下去，子女就必須負起扶養的責任。

如果父母名下有數筆房產（不動產），法院就會認為父母有足夠財產維持生活，此時訴諸法律要求子女扶養，獲准機會就不大。但另一種情形（訴訟上多見），就是父母名下只有一筆房產，但是自住使用，對此法院見解分歧，部分法官仍認為就算是自住房屋，還是可以變價、處分，不是完全無財產，仍可以維持生活，認為子女無扶養義務，但此見解是大錯特錯，與社會完全脫節，實際上，自住房屋根本無法期待本人將之出租、出賣，不然自己要住哪裡呢？只有房屋，就會有生活的金錢來源嗎？當然不是，如果運氣不好遭遇此種法院裁定，勿必要提出抗告，仍有轉寰機會。

而多數法院見解則是認為如果只有一筆自住房產，且屋齡非輕，自不能強求本人出租、出售，如果父母又沒有其他足夠的經濟來源，即符合不能維持生活的要件，得向子女請求履行扶養義務，才是符合民眾期待的正確判決。所以是否有房產，和是否能請求子女扶養，並沒有絕對的必然關連，還是要依實際案情做判斷。

(中時電子報)

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