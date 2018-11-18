別隨便亂用充電器！9壞習慣摧毀手機＆筆電壽命

2018年11月18日 00:07 中時電子報 林郁庭

手機、電腦等3C用品，被現代人日常生活長時間仰賴，隨時就會拿起來用一下，但你有想過一些簡單的小動作做錯了，就有可能讓手機壞掉？國外網站《Bright Side》整理出會摧毀手機或是筆電壽命的9大壞習慣。

1.帶手機進廁所、浴室

手機很容易從手中滑落到泡澡或是馬桶的水中，另外，如果是一邊充電一邊使用手機，連接到充電器的手機掉入浴缸，則可能發生觸電死亡的憾事。不要覺得這種鳥事不會發生在自己身上，就算你是很謹慎的人也難逃這種意外。

有專家認為，在廁所裡使用手機，就算只用5分鐘也會對健康產生負面影響，還有當用完廁所後，一沖馬桶時會有極細微的水珠會噴上來，可能會散落到人身上、與手機上。然後人又再移動到臥室或廚房，這時手機就會像細菌溫床一樣。

2.在電腦前吃東西

不管吃東西時有多麼小心，食物的碎屑還是會有機會卡進鍵盤中，而且時間一久，這些碎屑可能會導致鍵盤卡卡，最後就會很難使用，甚至還會壞掉。不僅只有碎屑，飲料對鍵盤來說，也是會造成災難。

3.手機充電一整晚

若是想要讓手機的壽命維持久一點，就真的不應該讓手機充電一整晚。雖然「手機充電一整晚」並不會直接影響人體健康，國外電池製造商代表Edo Campos表示，其實手機並不會有過度充電的問題，因為電量充飽後，手機就會自動斷電。但其實鋰離子電池不需要整晚的完全充電，長期這樣做易降低電池的容量。

4. 等到電力耗盡變0%再充電

鋰(離子)電池的一個週期是電力從0% 充到100%，毎款手機電池的設計有固定的充電週期，為了不浪費一個完整的周期，最好每天多次為手機充電。手機電量剩20％就可以充電了。

5.拿起筆電時，直接只拿著螢幕的部分

電腦維修人員發現，有17％民眾的電腦出現明顯的黑點，出現黑點的地方長期都會受到手持的壓力，所以矩陣被破壞了。

6. 把手機或是筆電等電子用品放在車裡

如果天氣熱，車子裡就會聚集熱能，會讓電子產品身處過熱的危機中；若是碰到冬天，濕度較高，就很有可能會引起電子產品的凝結現象。

7.使用化學清潔用品

清潔用品雖然標示「所有家具皆適用」，但也不建議拿來用在清潔手機上，像是把清理窗戶和玻璃的清潔劑拿來擦手機螢幕，因為清潔劑可能含氨和其他化學物質，會破壞螢幕上的抗靜電和抗反射塗層。長期使用，螢幕上可能就會出現裂縫、變黃或是漸漸霧化的問題。

8.把筆電放在身上or直接放在床上使用

躺在床上用筆電追劇時，我們幾乎都不會使用特殊的筆記本電腦支架，直接架在身上使用，可能通風口整個都被擋住了，讓筆電的熱能完全無法散發，最嚴重還有可能會因過熱而停止運作。

9.用不適當的充電器

不同廠牌的手機，各充電器之間可能與各手機不兼容，如果亂用充電器，手機內部的特殊芯片，可能會被錯誤的充電線破壞，這樣你的手機就會越充越壞，最後某些功能就不能用了。

(中時電子報)