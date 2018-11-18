彭斯：美國堅持《台灣關係法》和一中政策

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美國之音中文報導，美國副總統彭斯周六說，華盛頓將繼續堅持《台灣關係法》和一個中國政策。在此之前，彭斯在巴布亞新幾內亞舉行的區域經濟論壇期間同台灣的代表張忠謀舉行了非正式會晤。這次會面引起外界極大關注。

彭斯周六在莫爾斯比港召開的亞太經合組織峰會期間會見了張忠謀。這是多年來美國高級領導人和台灣特使在這種高級別區域經濟論壇期間舉行的首次非正式雙邊會談。

美國官員說，彭斯沒有計劃同也出席這次亞太經合峰會的中國國家主席習近平舉行單獨的雙邊會談。

彭斯同張忠謀的會面被認為是美國對中國政策主張的反映。

彭斯對隨行記者說，「美國將繼續堅持《台灣關係法》和”一個中國政策。台灣是亞太經合組織中有良好聲譽的成員」。

報導指出，華盛頓的一個中國政策與北京的「一中原則」的細微差別是，美國的立場給中國和台灣未來和平解決留出可能性。

彭斯說，「我和他們談到了經濟問題。他們提出要我們考慮雙方的自貿協議。我向他們保證將把他們提出的議題帶回美國」。

美國前副總統錢尼的高級顧問葉望輝說，「鑑於台灣是APEC的正式成員國，美國和台灣代表團團長之間的會談應該很正常，但是鑑於美國前幾任政府軟弱的政策，這次偶遇被視為突破。」

葉望輝在一封郵件中對美國之音說，「與台灣代表團長會晤不是反華或強硬舉動。這是對台灣利益和價值的肯定，符合美國及其盟國的印太戰略」。

中國尚未對彭斯和張忠謀的會晤發表評論。

彭斯說，美國總統川普去年曾會晤張忠謀。張忠謀是台積電創始人。

其他分析人士說，美台關係密切不應該被視為是給美中關係帶來麻煩的原因。

(中時 )

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