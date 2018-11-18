徐欣瑩竹東掃街遭嗆聲 柯文哲妙語化解

2018年11月18日 02:54 中時 邱立雅

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長柯文哲到竹東夜市掃街拜票，遭到民眾嗆聲。（邱立雅翻攝）

選前倒數黃金周末，台北市長柯文哲特別回到故鄉新竹，為民國黨新竹縣候選人徐欣瑩站台，先到竹北進行車隊遊行拜票，接著再到竹東夜市掃街。不過當柯文哲在竹東夜市致詞時，卻碰上4名民眾舉牌嗆聲，要徐欣瑩解釋近日的白米事件。

與徐欣瑩超過10年交情的柯文哲多次回鄉站台，一起在河濱公園騎腳踏車、直播吃美食、聯合掃街，過去助陣來去匆匆，這次在選前最後一個周六，從下午5時就一路陪著徐欣瑩遊行拜票到晚上9點，柯P魅力席捲竹北、竹東。

不過，就在柯文哲在竹東夜市致詞，提到政治要落在人民生活的每天之時，台下忽然傳來民眾嗆聲，舉著寫有「超越藍綠、白米力量」的牌子大喊，要徐欣瑩解釋近日的白米事件，讓徐欣瑩在台上直搖頭吐出栽贓、抹黑等字眼。而柯文哲也馬上表示，民主政治還是要有理性，要給對方說話的權利，「你可以抗議，要等人家講完再抗議。」

柯文哲接著表示，台灣的政治要做的是什麼？他話鋒一轉，直指統獨是假議題，各自的擁護者也不是現在就要馬上統、馬上獨，不須為了十幾年後的事情在吵架。柯文哲指出，國家的公平正義是基本價值，民主、自由、多元開放是台灣的價值，所謂民主是人民當家作主，自由為不侵犯他人自由為前提，而為什麼是台灣多元開放的地方？

柯文哲舉例，去年跟今年的開齋節，有5萬人參加，讓穆斯林同胞們穿傳著統服裝聚集，今年的同志大遊行有13萬人參加，他知道同志議題是兩難，正反兩方各有堅持，大家意見不一樣，但遊行平順地進行，是台灣最可貴的地方。

最後，柯文哲承諾若徐欣瑩當選，他將傳承YouBike規畫、如何治理頭前溪河岸、協助引入醫療資源，把資通訊跟生技產業生產線拉到竹北，串起與台北的產業鏈，又台北的長照2.0推動較快，他也會把經驗移植到新竹來。

(中時 )