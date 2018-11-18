高雄》韓國瑜的危機處理 黃暐瀚：創下了「鳳山障礙」！

2018年11月18日 01:53 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜17日在鳳山自辦造勢晚會，針對黨主席吳敦義的失言，資深媒體人黃暐瀚直指，韓居然公開點名自己的黨主席發言失當。這樣的「危機處理」能力跟速度，已經創下了「鳳山障礙」，就看民進黨候選人陳其邁明天在岡山的造勢能不能跨越。

黃暐瀚在臉書表示，他從頭到尾看完韓國瑜在鳳山自辦的造勢晚會，「夜市開心發大財」，應該創下了台灣選舉史上的紀錄。更重要的是，候選人的演講也是一絕。

黃暐瀚指出，所謂「當斷不斷，反受其亂」，不管是不是韓粉攻擊歌手詹雅雯，韓國瑜主動唱詹雅雯的歌；不管對手是不是對他抹紅，韓國瑜不攻擊對手，還說：「寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉！」最後，韓國瑜反躬自省，居然公開點名自己的黨主席發言失當。這樣的「危機處理」能力跟速度，已經創下了「鳳山障礙」。

黃暐瀚直指，超級星期六，熱情未歇；今天陳其邁還有「岡山超級星期天」，再看看陳其邁能不能跨越這個「鳳山障礙」。

網友說：「高雄的價值是 『包容』 說得太好了。韓國瑜整個演講抓重點，處理情緒問題恰到好處，不廢話。」、「謝謝韓先生明確點出何謂『高雄價值』，那就是~~包容！我們『幾乎』所有的高雄人應該都喜歡這明確而非只是空泛的口號，再次謝謝您細心觀察到真正的高雄價值。」、「我覺得韓總選上民進黨也怕，選不上也會怕！」

(中時電子報)