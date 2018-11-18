CIA認定沙王儲下令殺記者 白宮尷尬了

2018年11月18日 03:02 中時電子報 陳舒秦

美國中央情報局（CIA）16日做出調查結論，認定沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）就是設計殺害華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的幕後主使者。這也讓頻頻想掩護沙烏地阿拉伯王儲的美國顯得尷尬。

CIA針對華郵異議記者卡舒吉遇害一案已做出結論，斷定背後主謀就是穆罕默德，CIA攔截到王儲親弟弟、同時也是沙國現任駐美大使哈立德王子（Prince Khalid bin Salman）親自與卡舒吉通過電話，告訴他去沙國駐伊斯坦堡領事館領取上一段婚姻的離婚證明，並向他保證絕對安全，消息人士透露，哈立德王子是在王儲指使下撥打這通電話，目前無法得知哈立德王子是否事先知情卡舒吉將被殺害。

前中情局官員、現為華府智庫「布魯金斯研究院」研究員的瑞德爾表示：「中情局有關王儲下令殺人的論斷並不令人意外，但這會讓白宮努力掩飾王儲的行動大打折扣。」

華府智庫「阿拉伯中心」研究員馬卡龍認為，華郵的報導再次證實白宮和中情局彼此不對盤：「情報圈擔憂王儲掌權後無法穩定大局，川普的中東政策則以王儲為中心。白宮面臨的重大挑戰是目前沒有浮上檯面的替代人選，必須決定是否繼續押寶王儲，以及付出何種代價。」

(中時電子報)